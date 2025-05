Stryper cumple 40 años y viene a Sudamérica

Como parte de su gira sudamericana por sus 40 años de trayectoria, la legendaria banda estadounidense de hard rock cristiano, Stryper, llegará a Lima, para presentar todos sus emblemáticos temas.

Con una carrera que abarca cuatro décadas, Stryper ha sido pionera en fusionar el heavy metal con mensajes positivos y espirituales. En esta ocasión, la banda ofrecerá un repertorio que incluye sus más grandes éxitos, como «To Hell with the Devil», «Honestly» y «Free», además de temas de su más reciente álbum When We Were Kings (2024) en un espectáculo de más de dos horas de música en vivo.

Formada en 1983 en Orange County, California, Stryper se destacó por ser una de las primeras bandas de glam metal cristiano en alcanzar éxito comercial. Con una base de seguidores leales y una discografía que incluye clásicos como Soldiers Under Command y To Hell with the Devil, la banda ha mantenido su relevancia a lo largo de los años, adaptándose a nuevas generaciones sin perder su esencia.

El acto será el domingo 20 de julio desde las 7:00 p.m. en el Teatro Leguía (Av. Arequipa 834, Cercado de Lima). Informes en Ticketmaster Perú.