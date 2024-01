“Somos el primer reality de emprendedores, el resto es copia”

Por: Olivia Chava

Fotos: Antuanet Cordova

Gino Tassara destaca las grandes diferencias del programa “Posible” que regresa con segunda temporada

“Posible”, el pionero reality de innovadores en la televisión peruana producido por Sinargollas, vuelve en su edición de verano 2024 a partir de este sábado 27 de enero y los domingos por Willax Televisión. Dada la favorable acogida que obtuvo al convertirse en una plataforma significativa para empresarios de diferentes escalas en Perú, el programa continuará explorando nuevos talentos dentro del ámbito empresarial del país.

El reality regresa con caras nuevas que se suman a los conductores Gian Piero Díaz, Gino Tassara y la “Cholita Lu”. En esta ocasión, se unen al equipo Rossana Fernández Maldonado y el exchico reality Duilio Vallebuona, quien ha consolidado su experiencia en el ámbito agropecuario con su segmento “Agricooltores”.

“Feliz de sumarme a este gran proyecto, una propuesta nueva y diferente que ha logrado captar la atención en la televisión”, comentó Rossana. En tanto, el periodista y conductor del programa, Gino Tassara, también se dio tiempo para hablar de las evidentes diferencias que tiene el reality “Posible” con la competencia que ha surgido tras el éxito de su primera temporada.

“Este es un proyecto que Gian Piero y yo presentamos en 2023, ahí hay una primera diferencia porque somos el primer reality de innovadores de la tv peruana, el resto es pura copia”, resaltó. “También podemos resaltar que en ningún otro programa de Perú tienes a la gente de Fundación Romero, un Carlos Neuhaus, Milagros Vargas, a los gerentes y CEOS de las empresas más importantes del Perú. Para un nuevo empresario o para un nuevo innovador tener este jurado de lujo ya es ganar, a parte del dinero que es 25 mil soles. Esa es una gran diferencia”, comentó el Tassara que acotó que ninguno de los conductores está metido en escándalos.

“Todos los conductores de Posible tenemos una imagen limpia, Rossana Fernández Maldonado en toda su carrera nunca ha tenido un escándalo. Nosotros no tenemos escándalos, no hemos agarrado a correazos a nadie, no tenemos juicios por difamación, la cholita no le ha quitado el marido a nadie, todo es limpio y eso es una gran diferencia. Además, acá todos somos el hilo conductor, los protagonistas son los empresarios y el jurado, hay mucha gente que nos dice que quiere más tiempo de los comentarios de los jurados. El que gana es el emprendedor”, indicó Gino Tassara.

Por su parte, Rossana Fernández Maldonado agregó: “Es bueno que haya más programas como Posible, el Perú necesita espacios para los nuevos empresarios e innovadores. Me parece chévere que se hayan inspirado en Posible porque finalmente en el Perú la gente es de empuje y luchadora. Si hay más programas vamos a salir adelante”.

Te puede interesar:

El reality de Willax TV regresa también con nuevas secuencias, como “Nada es imposible”, conocidas figuras como Marc Vitto, Maricielo Effio y otros se pondrán en la piel de emprendedores peruanos para vender en los mercados, calles y plazas. Además, una sección de “Reportero por un día”, donde los jóvenes profesionales de las comunicaciones podrán tener su primera experiencia en el periodismo.