SMP limpia el comercio ilegal en Carlos Izaguirre

Continuando con la recuperación de espacios públicos, la Municipalidad de San Martín de Porres liberó varias cuadras de la Avenida Carlos Izaguirre, cerca al cruce con la avenida Santa Rosa, donde desde hace más de diez años el comercio ambulatorio había tomado por completo las vías, generando caos y desorden. Además, esto generaba un ambiente propicio para la delincuencia.

«Hemos recuperado esta avenida, en donde también, se presume que, hay en estos negocios el cobro de cupos. Los ambulantes han estado ocupando no solamente las bermas, sino también parte de los paraderos. Por eso, estamos imponiendo el principio de autoridad porque no hicieron caso a las normas municipales, no respetaron y pensaron que iban a seguir aquí ensuciando y haciendo lo que quieren«, indicó el alcalde Hernán Sifuentes.

La autoridad edil encabezó el operativo donde se exhortó, en todo momento, a los más de 500 comerciantes informales a guardar y llevar sus productos, muchos de los cuales, supuestamente, eran de segunda mano, de contrabando o incluso de dudosa procedencia.