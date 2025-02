SJM: Municipalidad se pronuncia tras grietas en centro comercial

El gerente de Desarrollo Urbano de San Juan de Miraflores, Rafael Cabrera, precisó que “no ha habido ningún daño estructura”, en el centro comercial.

Ante el reporte de grietas en algunas mayólicas del cuarto piso del Mall del Sur, en donde se ubica el patio de comidas del Centro Comercial, el personal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, llegó hasta el lugar a fin de verificar el estado de la edificación.

Tras su diálogo con un medio de prensa, el ingeniero Rafael Cabrera, gerente de Desarrollo Urbano de dicho distrito, descartó que exista algún riesgo de colapso de la infraestructura. Sin embargo, detalló que la rajadura del piso del mall, se produjo debido a un factor climático.

“Hemos acudido, a través del Área de Gestión de Riesgo y de Fiscalización, para validar que no sea un daño estructural. Al momento que se ha levantado la mayólica, se ha podido observar que solamente ha sido un movimiento de dilatación por el calor y por los pequeños movimientos que hay, [lo] que ha hecho que la mayólica se levante, pero la estructura del piso está plana, lo que nos permite validar que no ha habido ningún daño estructural. No [hay ningún riesgo]”, indicó.

Cabe señalar que, ocho mayólicas del cuarto piso del centro comercial, ya han sido reparadas. Aismismo, el área fue cercada a fin de evitar de que los visitantes transiten por la zona.