SJM: Hombre fue acuchillado por un desconocido

Un familiar de la víctima mencionó que el herido perdió un ojo a causa del ataque ocurrido.

Un hombre fue acribillado en más de diez oportunidades por un desconocido con el que se encontraba bebiendo licor, en su vivienda ubicada en la calle Ugarte perteneciente al distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Asimismo, la víctima fue identificada como Ronald Pinedo de cincuenta y cinco años de edad, quien fue trasladado a la unidad de emergencia del Hospital María Auxiliadora del mencionado distrito.

En tanto, la sobrina del herido manifestó tras un medio de prensa, que los médicos del establecimiento médico, le indicaron que su tío perdió el ojo producto de las puñaladas. Sin embargo, solicitó que se identifique al responsable del ataque quien se dio a la fuga tras acuchillar al hombre.

“Tiene casi como 15 puñaladas, cortes, así fuertes en el cuerpo, pura sangre nomas era. El ojo lo ha perdido. El doctor no se responsabiliza por la operación, no sé si lo van a operar porque es de riesgo ha dicho (el médico). Ya he entregado todo el medicamento. Es mucho más joven el que lo ha apuñalado, (está) no identificado. Lo único que pido es que (soliciten) las cámaras, para que vean qué persona ha sido porque prácticamente se ha ensañado”, señaló la sobrina de la víctima.