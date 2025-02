SJL: Mujer fue asesinada a balazos en la puerta de su vivienda

Conforme a las imágenes de las cámaras de seguridad, un hombre que se hizo pasar por un trabajador de una empresa de electricidad disparó contra su víctima en reiteradas ocasiones.

Una mujer de aproximadamente sesenta años de edad, fue asesinada a balazos en la puerta de su vivienda. El hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

LEE TAMBIÉN:

Cabe señalar que, el hecho ocurrió alrededor de la una de la tarde, en el jirón Las Godas, urbanización Inca Manco Cápac. Conforme a las imágenes de las cámaras de seguridad, un hombre con chaleco y casco de color naranja, se hizo pasar por un trabajador de una empresa de electricidad, revisaba el medidor de luz de una vivienda de dos plantas.

Ante ello, la víctima salió del inmueble de color blanco para, aparentemente atender al homicida, quien rápidamente se aproximó a ella, sacó un arma y sin mediar palabra, disparó en reiteradas ocasiones causándole la muerte.

Según lo manifestado por los testigos de lugar, a dos cuadras de la vivienda de la mujer, un vehículo esperaba al hombre aún no identificado. Asimismo, no se descarta de que este acto violento, se haya tratado de un asesinato por encargo puesto a que la mujer no fue asaltada.