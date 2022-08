“Sintonía Municipal” ahora estará por Best Cable

Gracias a un acuerdo logrado por los directivos de Sintonía te ve y Best Cable, el programa Sintonía Municipal llegará a todos los afiliados del más popular sistema de cable peruano a partir de este viernes 26 de Agosto.

Álvaro Maguiña conductor del programa, informó que el formato de entrevistas a los candidatos a alcaldes y gobernadores regionales se mantiene buscando la seria presentación y discusión de los planes de gobierno para evitar malas decisiones.

“Que no nos vuelvan a decir que no estaban preparados para el cargo de elección popular como ocurre con este gobierno nacional envuelto en denuncias múltiples de corrupción y funcionarios que no tienen el mínimo perfil profesional para ocupar altos cargos” subrayó el reconocido periodista.

“Nuestro público crece con la transmisión en directo de Best Cable en su canal 3 y mantenemos las redes sociales de Sintonía Te ve en Facebook y Youtube que siguen en crecimiento día a día” agregó Maguiña.