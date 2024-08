Shirley Arica niega tener un romance con Christian Cueva

La “Chica realidad” ha decidido aclarar sobre el presunto vínculo que habría tenido con Christian Cueva.

Sinceridad ante todo. Shirley Arica ha decidido pronunciarse luego de ser vinculada dentro de los amoríos clandestinos que habría tenido Christian Cueva con algunas mujeres de la farándula. Anoche, su nombre fue mencionado en la entrevista de Magaly a Pamela López, por lo que la “chica realidad” ha dejado en claro que no tuvo un romance con el pelotero.

Lee También:

Shirley Arica niega romance con Cueva:

Esta tarde, la exchica reality aprovechó la oportunidad para hablar sobre este tema. Asimismo, se refirió a la controversia que guarda relación con los casos acerca del popular “Aladino”. En el programa de “Magaly TV: La Firme”, se mostró un chat revelador, en donde López le increpa a Cueva sobre los amoríos que tuvo con distintas mujeres del espectáculo.

Dentro de la mencionada lista de “trampas“, el apellido Arica fue nombrado, por lo que rápidamente se vinculó al pelotero con la controvertida modelo. Por ello, a través de sus redes sociales, la “chica realidad” ha desmentido que ella se haya involucrado sentimentalmente con Christian Cueva.

“No iba a pronunciarme sobre ese tema, ni sacar un comunicado ridículo porque a mí me parece ridículo. En su momento lo aclaré; pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro porque ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que no tuve nada”, aclaró respectivamente.

Asimismo, se refirió al episodio perdido (nunca vio la luz) de “El Valor de la Verdad”, en donde asegura haber confesado parte de su vida íntima. “Yo en El Valor de la Verdad conté muchas cosas que no pudo salir por motivos del canal. Me gustaría que salga por así se aclararían muchas dudas”, resaltó Shirley Arica.

“Chica realidad” lanza chiquita a Cueva:

Fiel a su estilo, Shirley Arica resaltó que, si ella hubiese tenido una relación, no tendría inconvenientes en confirmarlo.“Yo me caracterizo por decir las cosas como son, si yo he tenido algo con él lo diría. Lo diría normal porque yo he estado con puros feos y él no sería la excepción; pero en este caso no he estado con él, no le he dado ni un beso ni medio piquito ni nada”, reveló.

Pero esto no quedó ahí. La controvertida “chica realidad” aclaró que sí ha conocido personalmente a Christian Cueva; pero que esto se dio por coincidir en reuniones de conocidos al que asistieron, cada uno por su cuenta.

“Ni como amigo lo tengo a Cueva. No hay ni una sola conversación entre él y yo por ningún lado. Lo he visto solo una vez en mi vida y no porque hayamos quedado o estuviéramos en un coqueteo, solo fue porque coincidimos”, mencionó.

Fue así que Shirley Arica negó rotundamente haber tenido algún tipo de relación con Christian Cueva asegurando que ella ha “estado con feos; pero con él no”.