Semana Santa: Si piensas ir de viaje, no olvides llevar “protección”

Para muchos, la llegada de Semana Santa es sinónimo de viaje, campamento y en este sentido son precisamente los jóvenes quiénes en su mayoría se animan a darse una escapada. Casi siempre en compañía de amigos, lejos de la supervisión de la familia o de adultos. La idea es alejarse de la rutina y aprovechar el tiempo para divertirse y pasarla bien.

Ir en busca de un poco de diversión no está mal, pero si es que no se toman las medidas preventivas del caso, podría pasar la factura y ponerlos en situaciones de riesgo. “Viajar solos, sin supervisión y no ser lo suficientemente maduros en la toma de decisiones podría generar situaciones que, en su momento, pueden escapárseles de las manos a los muchachos”, refiere Sara Mendoza, especialista en Sexualidad y Salud Reproductiva de APROPO.

“Imaginémonos un campamento. Llega la medianoche. chicos y chicas de diferentes grupos entablan amistad, comparten historias, comida y algo de bebida. Las horas pasan, los tragos aumentan y más de uno empieza a sentirse más que alegre, quizá incluso algo mareados o desinhibir y dar pase al coqueteo, a los besos. Generando cierto descontrol, por ahí dos se animan a alejarse del grupo y entrar a una carpa para mayor privacidad, no tienen condón, por eso optan por frotamientos piel a piel sin penetración, para que no pase nada. Veinte días después, el resultado: embarazo positivo”.

También se dan casos lamentables como todo me da vueltas, no puedo ni abrir los ojos. Estoy desnuda y no me acuerdo de nada.

Otro caso, tener sexo sin protección dándole cabida al deseo y pensar erróneamente ella es linda y se nota súper sana o él es deportista y se ve muy guapo. Unos meses después, la prueba de VIH es positiva”.

“Nuestro deseo es que nadie viva situaciones como las arriba mencionadas, para ello es importante el auto control, entender que no necesariamente el que bebe más es el que más se divierte. Nadie debe beber más de la cuenta y mucho menos recibirlas a desconocidos”, refiera Mendoza quien agrega que, si bien es cierto, cada persona es libre de vivir su sexualidad de acuerdo a su criterio, ya que se trata de un tema personal, una buena medida siempre será el uso del condón por su doble protección: embarazo no deseado e ITS. El ideal es vivir tu sexualidad con responsabilidad sin temor ni lamentaciones. Sin duda, es mejor prevenir que lamentar”, acotó.

Atrévete a gozar y vivir tu sexualidad de manera responsable

Recuerda, la sexualidad no se reduce a los órganos sexuales. El afecto, las emociones y el cariño pueden jugar un rol muy importante en la vida íntima. Un simple beso y caricia pueden brindar la sensación de bienestar pleno. ¡Es tu responsabilidad cuidarte!

Sobre el tema, las personas que desean recibir orientación pueden consultar al servicio gratuito “SOS: Mejor si lo sabes” de APROPO, al 204 – 5300 (Lima) o al 0800-70-626 (llamada gratuita desde provincia). También a través del WhatsApp 987 960 760, vía chat web en www.sosorienta.pe o Messenger en la página de Facebook SOS Perú.

APROPO es una organización fundada en 1983 orientada a contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas, en especial la población joven y adolescente, trabajando para que tengan acceso a información, productos de salud con calidad y servicios que les permitan ejercer saludablemente su sexualidad.