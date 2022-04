Semáforo Nutricional: para no consumir alimentos en exceso

El semáforo nutricional es un sistema que nos permite conocer de una manera clara, sencilla y en un simple vistazo la cantidad de calorías, azúcares, grasa, grasa saturada y sal que la ración de consumo de un producto nos aporta. Todos ellos son nutrientes esenciales para mantener una alimentación equilibrada, pero cuyo consumo hay que controlar y no consumir en exceso.

Cada valor está enmarcado en un cuadro vistoso de tres colores que sirven para saber si esas cantidades son altas, medias o bajas

¿CÓMO FUNCIONA?

La etiqueta muestra la cantidad de cada uno de ellos que aporta una ración de ese alimento, y también un valor expresado en porcentaje, que te indica lo que representa en comparación con la cantidad recomendada para un día. Y es que saber que un alimento aporta 4 gramos de sal no resulta muy útil si no nos dicen si eso, en realidad, es poco o mucho. En este caso, por ejemplo, la OMS recomienda no tomar más de 5 gramos al día.

Por eso, a diferencia de las etiquetas convencionales, en el semáforo nutricional cada valor está enmarcado en un cuadro vistoso de color naranja, amarillo o verde. Estos colores sirven precisamente para saber si esas cantidades son altas, medias o bajas, respectivamente.

Leer también:

INFORMACIÓN DE CADA COLOR

Rojo:

Para alimentos que aportan una cantidad excesiva de un nutriente. Su consumo debería ser esporádico (2 veces al mes). Si un nutriente se encuentra en este color, el alimento contiene una cantidad más alta del mismo de la recomendada.

Esta información es crucial para personas con algún trastorno de salud que deben evitar un tipo de nutriente concreto. Aunque no solo ellos deberían hacerlo, sino todos nosotros. Te estarás preguntando cuales son los alimentos con etiqueta roja, te mostramos alguno de ellos:

Alimentos fritos

Tocino

Mantequilla

Queso amarillo

Dulces

Bebidas energizantes

Alcohol

Refrescos

Zumo de frutas

Amarillo:

Indica precaución como resultado de ser productos con una cantidad media del nutriente. Su consumo debería ser moderado (3 veces por semana). Alimentos como los siguientes mostraría la etiqueta amarilla:

Huevos

Carnes rojas

Aguacate

Aceitunas

Almendras o nueces

Y las bebidas como el café deberían consumirse con esta frecuencia, aunque casi todos hayamos normalizado su consumo varias veces al día.

Verde:

Representa la opción más saludable, ya que los alimentos que se incluyen poseen niveles adecuados de nutrientes para mantener una alimentación equilibrada. Se pueden consumir de forma habitual (todos los días). Frutas, verduras, cereales o pan integral son los protagonistas de este grupo. Pero también se pueden incluir estos otros alimentos:

Pechuga de pollo o pavo

Pescado

Atún

Yogur natural

Queso fresco

Las bebidas ideales para consumir diariamente son el té sin azúcar y, por supuesto, el agua natural.

ETIQUETAS

Las etiquetas de productos alimenticios nos dan más información que la que aporta el semáforo de los alimentos. Es decir, el semáforo nutricional nos sirve para hacer una discriminación rápida, sin embargo, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta como por el ejemplo la composición del alimento, los aceites con los que se ha hecho o los aditivos que lleva.

Grasas Saturadas: son grasas naturales, lo cual no quiere decir que sean sanas. Se encuentran en algunas carnes (carnes rojas) y otros alimentos. No conviene abusar de ellas.

Grasas trans: se encuentran en los alimentos ultraprocesados y se deben al uso de aceites refinados y poco saludables. Conviene que su consumo sea mínimo.

Sal: es un nutriente que el semáforo nutricional y la OMS entienden que debemos regular su consumo. Cómo todo, en pequeña medida no es mala para la salud.

Azúcar: es un micronutriente más. El problema con el azúcar no es su uso, si no su abuso. Debemos tomarlo en las medidas correspondientes, ya que es una fuente de energía esencial.

Calorías: determinan la densidad energética de un alimento. La principal razón para controlarlas es prevenir el sobrepeso.

Le puede interesar [¿Cómo preparar a las adolescentes en su primera cita ginecológica?]