Selección Peruana: ¿Cuándo se dará a conocer la convocatoria?

El profesor Jorge Fossati comienza a esbozar su lista sin Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Cada vez falta menos para que las Eliminatorias al Mundial 2026 se reinicien y es por ello que ya se supo la fecha en la que el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, entregará la lista final con la convocatoria para enfrentar a Colombia y Ecuador, el 6 y 10 de setiembre, respectivamente.

Jorge Fossati ya comenzó a esbozar su posible lista de jugadores que tendrá en cuenta para afrontar la jornada 7 y 8 de las clasificatorias con una Selección Peruana que marcha última en la tabla y que está urgida de sumar los puntos sí o sí.

En el reinicio del proceso clasificatorio, la selección peruana recibirá a Colombia, el viernes 6 de setiembre, a las 20:30 horas en el Estadio Monumental de Ate. Este partido será crucial, ya que los incas necesitan ganar o ganar para salir del último lugar.

El estratega adelantó algunas situaciones puntales como de algunos referentes como es el caso de Paolo Guerrero y Christian Cueva, quienes no tienen actividad deportiva. El primero sostiene una lucha con su club César Vallejo y el segundo aún no encuentra un equipo donde jugar.

“Sé que Paolo Guerrero está entrenando y manteniéndose solo, en Brasil. En estos últimos días tuvo comunicación con nuestro preparador físico para coordinar algunos puntos con el profesional que está a su cargo. No me animo a decir si será convocado, hoy está más para no que para sí, pero siempre tengo la esperanza de que mañana cambie esta situación”, fue tajante Fossati en ese sentido.

Luego del cotejo con los cafeteros, la escuadra nacional visitará a Ecuador, el martes 10 de setiembre a las 16:00 horas en la altura de Quito.

Cueva no entra en los planes:

El DT aseveró que la situación de Christian Cueva aún es más complicada que del capitán debido a que no tiene equipo más de un año y eso dificulta que lo tome en cuenta para los próximos partidos.

“Sí he hablado con Christian y me dijo que firmaría por un equipo, creo que con Vallejo. Su gran problema es que Cueva no juega en un club ya hace como un año y, cada día que pasa, su situación es más compleja porque también arrastra otro tema a diferencia de lo que puede pasar Paolo Guerrero”, señaló.

Finalmente, con respecto a la inclusión de Renato Tapia, con quien tuvo un altercado previo a la Copa América y debido a ello decidió no convocarlo, insistió que el Capitán del Futuro tiene las puertas abiertas de la Bicolor.

“Mi relación con Renato siempre estuvo bien. No tiene las puertas cerradas para volver, ya lo dije antes. Estamos en contacto con él. Es uno de los capitanes, uno de los referentes de esta selección”, declaró a Liga 1 Max.

Finalmente, el técnico uruguayo dará la nómina oficial el próximo domingo 25 de agosto en conferencia de prensa. Los trabajos del equipo peruano se iniciará el lunes 26 de agosto en la Videna.