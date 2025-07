“Se volvió loco por más alcohol”

EMBISTÓ RESTAURANTE EN LA MOLINA PORQUE LE NEGARON TRAGO

Momentos de pánico se vivieron en el restaurante Charrúa, ubicado en La Molina, cuando una camioneta ingresó a toda velocidad al establecimiento, arrollando a varios clientes que se encontraban en una de las mesas más cercanas a la entrada. Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en que el vehículo atravesó la pared y empujó violentamente a cuatro personas, el conductor fue identificado como Miguel Ángel Requejo Astochado, de 51 años.

Uno de los clientes que resultó herido producto de la colisión aseguró que el chofer de la unidad estaba ebrio. “Estaba borracho (el conductor). Quedaban cinco mesas y se puso a gritar porque no le querían dar más alcohol (…) Luego se pone a pelear con los mozos. También se acercó a nuestra mesa a golpearnos (…) Decía que tenía mucho dinero, pero eso no le daba derecho a nada”, denunció el afectado.

“Nosotros estábamos esperando la cuenta. Me levanté segundos antes de que el vehículo se empotrara. Estuve al costado, pero igual me hizo volar. Si no me movía, me daba de espaldas. Quizás ahora estaría parapléjico o muerto”, agregó.

Hasta la Comisaría de Santa Felicia llegó Aníbal Aliaga, hermano de uno de los heridos, quien contó que su familiar se encuentra internado en una clínica, con un posible cuadro de hemorragia interna. “La gente trató de aguantar la puerta, porque el tipo seguía empujando la puerta. Desde la ventana comenzaba a seguir insultando, hasta que ya la gente no le hacía caso; y ya arremetió con el vehículo”, añadió.

Aliaga indicó que la defensa legal de su hermano está determinando las acciones a tomar contra el agresor al que denunciarán por intento de homicidio al cual calificó de ‘enfermo mental’.