“Se va a devolver a la mayor cantidad de fonavistas posibles”

JOSÉ CORTEZ, DE LA COMISIÓN AD HOC, AIFRMA QUE SE PODRÁ HACER GRACIAS A LISTAS Y PADRONES EXSTENTES

Por: Pablo Boggiano B.

La comisión Ad Hoc Fonavi sesionará hoy para terminar la programación de los grupos de pago y en tanto esperan la publicación del reglamento, José Cortez, miembro de la comisión Ad Hoc, confirmó que la intención es que el universo de fonavistas disponibles a cobrar a partir del día 14 se amplíe pues ya existen previamente padrones y listas que han sido revisadas.

-Posiblemente el reglamento lo publican hoy en El Peruano, a pesar que ustedes ya lo remitieron el día 21

Lo que nos dice el secretario técnico es que tiene que pasar siempre por las áreas correspondientes de la personalidad jurídica, consultorios jurídicos para que ellos den el visto bueno. Como miembro de la comisión, el MEF apenas nos lo pasen se revisará, ya ha sido consensuado, y no hay problema en ese sentido.

-El ministro de Economía, Alex Contreras, ha dado entrevistas y ha dicho cosas que las da por sentadas, cosa que no nos parece, por ejemplo, que los siguientes grupos de pago están arrancando en febrero o marzo

Esos es propuesta de ellos, pero él no decide, decide la comisión en su conjunto, lo que pretenden en líneas generales es hacer una propuesta dentro de la comisión y me imagino que la propuesta en la comisión por parte de ellos es hasta febrero, si sale a decir eso es porque tiene una propuesta de antemano. Nuestra propuesta es que sea de inmediato porque son padrones que han sido revisados, listas que ya han salido, se supone que han cruzado información con las instituciones correspondientes, tanto del estado como privadas, en ese escenario simplemente es aplicar la fórmula, ponerla a disposición y que se devuelva lo más inmediato posible.

–El presidente de la comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, se ha mostrado en desacuerdo con empezar los pagos con quienes no cobraron nada en un principio. La idea de ustedes es que la mayor cantidad de fonavistas cobren a partir del 14 de diciembre

Nosotros hemos conversado, la Ley 31928 dice que se entregue el CERAD dentro del mes correspondiente, si nos pegamos a la norma ahí no te dice los que no han salido, los que salieron en padrón. Solamente dice los mayores de 60 años, con discapacidad y los que tienen enfermedades terminales, ya de una vez se empiece.

No dice exclusivamente ‘a los que no han salido hay que programarlos’, sino que por la brevedad posible lo que nosotros estamos proponiendo que por la necesidad que se conlleva a eso y al tiempo que pasa y ya está el 14 en puertas, podríamos hacer una excepción, pero eso no quiere decir que se va aplicar.

-Está yendo en contra de la norma 31454 que dice que la devolución debe ser inmediata y efectiva por tratarse de población mayor adulta vulnerable

Le repito, por la necesidad del tiempo, podríamos aceptar en ese escenario, pero de ahí al siguiente mes ya cumple la norma y así será, tiene que cumplirse, que no tenemos sistema completo, eso no deber ser discusión.

La PCM le da presupuesto a la secretaría técnica, deben ver como lo maximizan en el proceso de devolución y a trabajar con eso, no hay tiempo para peros, nuestro objetivo no es poner peros, sino tratar de consensuar y que los beneficiados sean los fonavistas.

“EL SISTEMA YA ESTÁ CORRIENDO”

-¿Hay seguridades que el reglamento ya sea publicado ya, o es lo que a ustedes les han informado?

Lo que concierne a nosotros en el mejor de los escenarios es que sea hoy, si no es igual, los tiempos están encaminados a que se cumpla la norma en la brevedad posible.

Nosotros hemos logrado que mientras la norma está por publicarse, todo lo que dice el reglamento ya está avanzándose, por eso que dentro de la actas nosotros hemos aprobado el máximo que se va a devolver, las prioridades ya en acta, quiere decir que el sistema ya está corriendo, no estamos supeditados a que el reglamento salga y que los 30 días tienen que cumplirse, no, nosotros no estamos supeditados a eso.

Eso no nos puede limitar a cumplir el avance de la devolución, nosotros simplemente seguimos avanzando porque eso es lo que nos interesa, la devolución el día 14 a todos los fonavistas de acuerdo a la norma y a la ley.

-Ustedes disponen de 2,300 millones en efectivo, más 1,300 millones pagados en el 2015 ósea se estaría devolviendo 3,600 millones en un inicio

Así es, y si le restamos a los 6,886 millones, quedaría un saldo de 3,200 millones por cobrar.

