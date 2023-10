Se redujo al 42% el índice de inseguridad en Chorrillos

Señala el alcalde distrital de Chorrillos, Fernando Velasco

El alcalde de Chorrillos Fernando Velasco le dio una entrevista al diario La Razón al cumplirse nueve meses de su gestión al frente de este histórico distrito, donde se destaca los grandes avances que ha realizado este administrador de empresas de 47 años en materia de lucha contra la delincuencia urbana y de infraestructura de parques y áreas de recreación.

El burgomaestre indicó que la incidencia de delitos como asaltos, robos y atracos se han reducido en un 42%, gracias a que, según el Ministerio del Interior (MININTER), Chorrillos ocupa el segundo lugar de distritos de Lima Metropolitana que hacen más patrullaje integrado con la Policía Nacional del Perú. En esa línea, contó que le dio a la policía una sede para el cuerpo Terna ubicada en avenida El Sol en la urbanización de Cocharcas con 70 camarotes, 10 escritorios, computadores, cocinas, colchas y pijamas.

¿Alcalde Fernando Velasco, qué resultados puede ofrecerle al vecino chorrillano en lo que va de su gestión municipal?

Con mi equipo trabajamos bastante desde que comenzó la gestión, nos hemos enfocado en la seguridad ciudadana porque la población se encuentra afectada. Alcanzamos reducir un 42% de índices de robos y asaltos en nueve meses con nuestro esfuerzo. No estamos de acuerdo con el estado de Emergencia porque solo es una medida complementaria. Sin embargo, he visto que los alcaldes piden cosas al Gobierno, pero nunca ponen de su parte para parar a la delincuencia, no hacen patrullajes ni operativos. Deben ponerse a trabajar porque cada alcalde es responsable de lo que pasa en el distrito. Según el ministerio del Interior, ocupamos el segundo lugar de distritos de Lima Metropolitana que hacen el patrullaje integrado, gracias a que adquirimos 70 motos, 15 camionetas 4×4, armamos creamos el escuadrón Olaya para hacer intervenciones especiales.

Cuéntenos del acuerdo interinstitucional que han firmado con el Ministerio del Interior.

Bueno, tenemos un destacamento en el distrito del Grupo Terna de la PNP gracias a un acuerdo firmado con el ministro de Interior, Vicente Romero. Yo le ofrecí todas las facilidades para que me dé una sede terna. Cuando me reuní con él, le dije “No vengo a pedirle nada, tenemos un local de 4 pisos adecuado para una sede policial”. Me acuerdo que después organice un desayuno empresarial con el ministro para ofrecerle que queríamos implementar un establecimiento de cuatro pisos ubicado en Avenida El Sol en la urbanización de Cocharcas con 70 camarotes, 10 escritorios, computadores, cocinas, colchas y pijamas. Esa experiencia nos ayudó a mapear a las empresas fuertes que arreglan carros en el distrito para que nos ayuden arreglando los vehículos de la municipalidad, ya no tenemos ni un carro de la policía que este malogrado.

Vemos que ha inaugurado muchas obras, ¿Cómo lo hace?

Mi promesa de campaña fue hacer una obra por semana y hasta el momento hemos inaugurado 32 obras en el distrito, entre lozas deportivas de grass natural, parques con diseños paisajistas y muchas áreas de esparcimiento. Yo me considero que soy un aliado estratégico para empresarios y de esa manera también los veo a ellos por eso trabajamos juntos con grandes firmas empresariales. Tengo un proyecto de hacer un centro de innovación y tecnología en el colegio José Olaya Baladra y el colegio Cesar Vallejo, que cuente con 40 computadoras donadas por las compañías del distrito. Además, en otro momento pacte con las industrias de la urbanización Los Huertos para que arreglen las pistas y veredas. Las municipalidades cuentan con la normativa para recibir donaciones de empresas en cada sesión de consejo.

¿Cómo está armada la plana gerencial que lo respalda?

Esto es como armar un equipo de fútbol. Cuando gane las elecciones municipales me dedique a buscar a los mejores gerentes municipales de distritos como San Isidro, Surco, Miraflores y otros, por eso damos resultados en tan poco tiempo. Soy administrador de empresas por eso lo más importante para mí es el personal de la municipalidad y los vecinos. Me reúno de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana en audiencia vecinal para conocerlos. Mi esposa y mi familia y amigos me dicen que nunca perdí la humildad y eso me hace entender y resolver los problemas de otros.

¿Podría compartir sus conocimientos de gestión con otros alcaldes?

Sí compartiría con otros alcaldes mis conocimientos y métodos de trabajo, nuestra experiencia ha dado resultados, pero cada alcalde debe trabajar. Yo mismo salgo a patrullaje, agarró los ladrones y hago operativos con los serenazgos. También estoy ayudando a una señora que fue atropellada, le damos sueldo y víveres

¿Qué les diría a todos los vecinos chorrillanos?

Recuerden al héroe nacional José Olaya que dijo: “si mil vidas tuviera gustoso las daría antes de traicionar a mi patria”. Ahora una forma de traicionar a la patria es no pagando los arbitrios e impuestos, tirando basura o desmonte. Hay muchas formas de traicionar a la patria, y recomendamos a todos que sigan a José Olaya.