Se mechan en vivo. No se guardaron nada. Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron bastante ofendidos por las noticias que estuvieron circulando sobre su programa, donde se aseguraba que ellos habían sido responsables de la intervención policial del matrimonio de Olinda Castañeda, por lo que decidieron encarar a la modelo sin imaginar que se iniciaría una batalla.

‘Peluchín’ y Olinda protagonizan acalorada discusión porque la modelo no se retractó al acusar al programa de conductor de malograr matri.

La modelo aseguró que nunca culpó al programa de ‘Peluchín’ y que sólo lo mencionó por que se sintió bastante indignada por que asegurando que su amiga Shirley Arica llegó tarde a su boda por irse de juerga el día anterior.

Mientras que Rodrigo minimizó el hecho, diciendo que la “Chica realidad” no necesita que nadie la defienda y que el verdadero motivo de su molestia era que le arruinaron su matrimonio. Del mismo modo, el conductor mostró unas imágenes donde dejó entrever que los únicos interesados por la intervención fueron periodistas de otro programa, el de Magaly Medina, además de mostrar videos donde confirma de que si existió una fiesta.

“Los que se desesperar por grabar tu matri’ fueron otros que hasta treparon la pared de la vecina. Vamos punto por punto pero no solo vas hablar tú, no te creas tan importante” expresó el popular Peluchín, mientras que la modelo se quejó por no poder defenderse. “¿Ya puedo hablar?, media hora ha hablado tu reportera, ustedes mintieron respecto a Shirley. No había una fiesta, cuando regresamos de la comisaría yo baile porque a mí se me dio la regalada gana“, sentenció la íntima Shirley Arica.