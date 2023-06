El ‘Gato’ Cuba niega reconciliación con Ale Venturo

Rodrigo Cuba sigue dando de qué hablar. Y esta vez sorprendió al publicar una canción de desamor y etiquetar a Ale Venturo en redes sociales. Debido a esto se ha especulado una posible reconciliación, sin embargo, el futbolista lo ha negado rotundamente.

FUTBOLISTA COMPARTIÓ UNA HISTORIA DE INSTAGRAM ETIQUETANDO A LA EMPRESARIA

Según se pudo ver, el ‘Gato’ publicó un corto clip desde su auto, donde suena la canción “No se va” del Grupo Frontera. “Te llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va”, decía parte de la canción.

El deportista publicó dicho video acompañado de un emoji de corazón y con una etiqueta “oculta” hacia Ale Venturo.

Esto quedó evidenciado por el portal Instarándula, debido a esto el periodista Samuel Suárez especuló una posible reconciliación entre el futbolista y la empresaria, sin embargo Rodrigo lo negó tajantemente.

“‘Samu’, acabo de ver todo y lo último que quiero es un cargamontón innecesario a Ale (Venturo). En ningún momento le he dicho ‘amor’ en el banco. Somos papás y siempre nos verán buscando lo mejor para nuestro bebé“, manifestaba Rodrigo Cuba mediante su cuenta oficial de Instagram al portal Instarándula.

Como sabemos hace unos días fueron captados juntos saliendo de un banco, ahí, ambos señalaron que buscan el bienestar de su pequeña hija, por lo que habían decidido no exponer más su separación y la conciliación que llevarán por la menor.

Cabe precisar que días atrás, la empresaria se había dejado ver a lado de Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes serían sus nuevos amigos.