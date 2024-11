“Se devuelve a grupo 21 y en dos semanas se aprueba reintegro 3”

INGENIERO LUIS CÓRTEZ, DE LA COMISIÓN AD HOC, REVELA PLAN PARA PAGAR A MÁS EXAPORTANTES

Por: Pablo Boggiano B.

La resolución administrativa para Grupo 21, además de los lineamentos para un tercer reintegro, quedarán listos en los próximos días para reiniciar la devolución de los aportes del Fonavi en diciembre, así lo sostuvo el ingeniero Luis Córtez, miembro de la comisión ad hoc, en charla exclusiva con El Men.

Según contó, son más de 80 mil nuevos ex aportantes que ya cuentan con montos reconocidos, a los que se incluirán un grupo adicional de beneficiarios por agua, desagüe y calamina, y no tendrá restricciones de edad ni montos topes, con lo que el total de beneficiarios podría llegar a un padrón de 100 mil fonavistas.

-Se exige a los representantes de esta comisión Ad Hoc incorporar a los Fonavistas en evaluación por obras de electrificación y préstamos del Banco de Materiales.

Pasamos a votar por la demanda de “acción popular” que no nos ayuda a tomar la decisión para tomar un acuerdo sobre electrificación, fonavistas en proceso de evaluación, entonces ellos argumentan, que como existe esta demanda no pueden tomar una decisión al respecto, se pasó a votación, votaron ellos 4 a favor y dos en posición no en contra sino optar por resolverlo,

-Si ya había un acuerdo previo de inclusión, ¿cómo influye esta demanda reciente?

Es una demanda que está admitida ante un órgano constitucional, por tanto, en proceso, según la constitución el art 139, en procesos iniciales. Como ya tenemos conocimiento, no podemos tomar decisión en los casos cuando hay una demanda en proceso. Está programado para el 7 de enero un visto a la causa, en el Poder Judicial, a partir de ahí 15 días, a un mes para que resuelva.

-Lo que se refiere a grupo 21 y Reintegro 3 ¿qué se conversó hasta el momento?

Lo que se refiere a Grupo 21, van a emitir las resoluciones administrativas para firmarlas en los próximos días y los informes correspondientes que también se deben de firmar, no aprobar, simplemente dar conocimiento cuántos fonavistas serán programados de acuerdo a la evaluación. Se consultó si están en el proceso los que han cancelado su calamina y van a ser incluidos, se van a tener en cuenta ellos y también los que han cancelado el tema de cobro de saneamiento, agua y desagüe, también van a estar incluidos.

-¿Cuántos son los beneficiarios en concreto para Grupo 21?

Todavía no se puede dar un dato exacto, pero son más de 60 mil por lo menos, de ellos tienen que pasar la evaluación correspondiente para ver si cancelaron o no, solamente los que son techo liviano, los que son calaminas son 2, 150 que ya nos dieron un tope de que han cancelado.

“REINTEGRO 3 SE APRUEBA EN DOS SEMANAS”

-Se dijo que iban a dejar listos los lineamientos para el tercer reintegro

Se conversó sobre eso, la próxima semana nos van alcanzar un borrador de los lineamientos, tendríamos que aprobarlo a lo mucho de aquí a dos semanas y que quede listo, lógicamente de haberse aprobado el Grupo 21, comenzando la devolución y emitir el CERAD en la web de la secretaría técnica, ya se empieza a evaluar Reintegro 3 y para eso ya deben tener listos los lineamientos y que no se detenga el proceso de devolución.

-Se dijo que, si no podían salir ambos grupos en paralelo, tanto 21 como tercer reintegro, se trataría de incluir siquiera a los de 70 años, por ahora solo hay grupo 21

Así es, de acuerdo a los informes sí, Grupo 21, y el próximo año como ya tienen la documentación sería los más antes posible, en febrero o marzo estaríamos hablando de Reintegro 3.

-Este grupo 21 cobran fonavistas desde 50 años

No hay restricciones en edades, hay que ser claros en primer lugar no hay restricción en edades, puede salir cualquier fonavista que tenga completa su documentación y haya sido evaluado, y los que no formen parte de los grupos del 1 al 19, que no hayan salido en ninguna lista anterior, y como mínimo 40 soles de ahí para adelante. No hay techo para montos de pago en Grupo 21, a lo que el fonavista pueda acceder y demande su cálculo que ha hecho la secretaría técnica.

-Sin contar a los incluidos por calamina, techo liviano, agua y desagüe, etc., solamente por aportes nuevos, ¿de qué cantidad se estaría hablando?

Estamos hablando de más de 400 mil fonavistas que todavía faltan en aportes y bueno, como ya hay un cálculo de acuerdo a la formula y al aporte monetario todos entran en evaluación de acuerdo a eso, también nos van a informar que empresas han alcanzado a la secretaría técnica sus aportes monetarios y sería muy importante para definir de qué cantidad de trabajadores en cada empresa podrían ya estar en un próximo grupo de acuerdo al aporte monetario.

¿Y fonavistas nuevos, solo por aportes reconocidos, en Grupo 21, sin inclusión?

Estamos hablando más de 80 mil

-Se paga el Grupo 21 antes de Navidad

Sí, eso sí, ya hemos dicho que antes de Navidad debe salir eso, ya nos alcanzan la resolución administrativa para tomar decisión al respecto.

