Santiváñez sí saldrá del país

El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

Así lo determinó Juan Carlos Checkley, juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al determinar que no existe “equilibrio entre la intensidad de la afectación del derecho constitucional del Ministerio Público para investigar el delito, con el derecho a la libertad y al libre tránsito de la persona investigada”.

“La medida bajo análisis no resulta necesaria, en vista que no se habría acreditado mediante datos objetivos el peligro de fuga por parte del investigado Santivañez Antúnez, no existiendo razón suficiente para restringir su derecho fundamental al libre tránsito”, dijo el magistrado.