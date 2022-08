San Juan de Lurigancho y su lucha diaria que afecta a todos los vecinos

San Juan de Lurigancho, que reúne a una población provinciana de 1 millón 225 mil 92 personas es el distrito más poblado del Perú y es el que mayor problemas enfrenta diariamente, inseguridad, falta de servicios básicos, problemas ambientales por la basura acumulada y pobreza un enorme desafío ya que es el distrito que menos presupuesto tiene en gestión municipal; son 18 comunas familiares integradas en 60 asociaciones de AA. HH que carecen de los servicios básicos de agua, desagüe y alcantarillado, electrificación y entrega de planos visados.

Hace 16 años que casi el 10% de habitantes carece de agua y desagüe en las zonas s más altas

No basta solo voluntad, no basta corazón porque mientras más alto se encuentran los vecinos, allá donde no llega una sola piedra, las necesidades y carencias se incrementan, pero a pesar de ello, se organizan a través de la UDEPO unión de pueblos organizados para poder tener confianza en que no serán más olvidados porque las autoridades responsables en los últimos cuatro años han hecho poco o nada por mejorales la calidad de vida.

El candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana Omar Chehade junto al candidato distrital por San Juan de Lurigancho, Juan Navarro se reúnen con los dirigentes, secretarios generales, y jefes de las diferentes asociaciones y programas sociales no solo con compromiso, firmeza y lealtad también con la garantía de trabajar juntos para romper la miseria e indignidad que sufren día a día los habitantes de las comunas de Carlos Mariátegui, Casa Blanca, San Hilarión, entre otros. Omar Chehade afirmó “Vamos a trabajar con un alcalde triunfador como Juan Navarro Jiménez, vamos a ejecutar con la “A” de ACCIÓN y apoyaremos con partidas para proveer de agua y alcantarillado en todas las zonas mas altas. No se puede hablar de democracia, si no cuentan con los servicios básicos”.

Por su parte, el exalcalde y actual candidato distrital Juan Navarro declaró ”Nuestras obras nos respaldan. Tenemos que continuar con el trabajo que realizamos del 2015 al 2018 hemos construido más de 500 muros de contención, culminar la gestión de tres hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Hoy tenemos pendientes obras mancomunadas entre los pobladores y la municipalidad con ordenanza aprobada, así como un plan de modernización de limpieza y de recolección de residuos sólidos y disposición final”.