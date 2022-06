San Isidro: ciudadanos podrán disfrutar de una noche de Box de manera gratuita

En el marco del Día del Padre, el municipio sanisidrino ha organizado para este viernes 17 de junio una “Noche de Box en San Isidro”, que se celebrará en el Complejo Deportivo Municipal del distrito, y que tendrá como invitados a destacados boxeadores como Jonathan Maicelo y Alberto “Chiquito” Rossel, así como a reconocidos luchadores amateur, en las diferentes categorías.

Es importante señalar que, el espectáculo gratuito, presentará diversas peleas de box de exhibición que serán las siguientes: Dylam Bermúdez vs. Marco Morales (peso liviano), Eduardo Serrano vs. Deyvi Alva (peso welter), Reno Reyes vs. Dany Jiménez (peso welter), y Alex Fernández vs. Misael Gonzalez (peso welter junior).

También, los espectadores podrán disfrutar de las peleas de exhibición de: César Díaz vs. Víctor Sebastián (peso mediano), David Solórzano vs. Jesús Aviles (peso súper mediano) y César Leturia vs. Luis Orbegozo (peso súper mediano).

Cabe precisar que, una “Noche de Box en San Isidro” contará con los comentarios en vivo del periodista especializado en la materia, Kike Pérez, y de su equipo de profesionales del espacio “El Rincón del Box”.

El espectáculo se llevará a cabo el viernes 17 de junio, desde las 6 de la tarde, en el Complejo Deportivo Municipal, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Augusto Pérez Araníbar. Los ciudadanos interesados en recibir sus entradas pueden escribir al número de whatsapp 955557800.