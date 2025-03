Salhuana: «Esa renuencia a conversar nos hace daño»

El titular del Congreso, Eduardo Salhuana, lamentó que Delia Espinoza se niegue a dialogar en al Parlamento pese a que ha sido citada en varias ocasiones.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras no tener una “actitud cordial y amistosa” con los otros poderes del Estado.

“Lamentablemente esa no es la realidad. Hay una situación tensa entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Hay una relación no tan armoniosa también con algunos sectores del Congreso de la República y creo que eso no contribuye a generar un nivel de estabilidad legal, política y social, pero lo que observo es que la fiscal de la Nación no ha tenido una actitud cordial y amistosa de buscar una relación con los poderes del Estado. Creo que ahí debería corregir un poco”, mencionó tras sus declaraciones ante la prensa.

Del mismo modo, Salhuana, también lamentó que Delia Espinoza, se niegue a tener un diálogo en el Congreso pese a que ha sido criticada en diversas oportunidades. «Nosotros hemos convocado en varias oportunidades a la fiscal de la Nación para que converse y discuta democráticamente las propuestas que puede tener en la lucha contra la criminalidad y ella no ha asistido. Esa renuencia a conversar nos hace daño”, precisó.

Cabe señalar que, Delia Espinoza, afronta cuatro denuncias constitucionales interpuestas por el Congreso y el Ejecutivo, las cuales buscan una inhabilitación de diez años que impediría a la titular del Ministerio Público, ejercer cargos en el Estado.