Sagasti asegura renunciará al toque

El presidente de la República, Francisco Sagasti, garantizó “absoluta neutralidad” del Gobierno en las elecciones generales del 11 de abril de 2021.

Presidente ratificó que dejará la lista del Partido Morado apenas la admitan

“No vamos a intervenir ni interferir, tranquilidad, el suelo está parejo y nos aseguraremos que este parejo para todos los partidos”, afirmó en radio Exitosa.

Sobre su inclusión en la lista presidencial del Partido Morado como candidato a la segunda vicepresidencia, el mandatario indicó que apenas el órgano electoral emita la resolución que admite la inscripción de la fórmula presidencial, presentará su carta de renuncia.

Explicó que, tras haber realizado consultas con expertos legales, se vio que debe iniciarse el trámite para apartarse del proceso electoral.

“Uno no puede renunciar a lo que no es, no soy candidato hasta que se admita la lista, a los dos minutos que salga publicada renuncio, está lista la carta de mi renuncia”, afirmó.

Reconocimiento a la Policía

El mandatario, asimismo, indicó que la Policía Nacional merece el reconocimiento de todos porque ha jugado un papel extremadamente importante durante la lucha contra la pandemia, labor en la cual muchos han fallecido.

Reiteró que los cambios en la Policía Nacional fueron constitucionales y se busca, con el ministro del Interior, ver cómo se pueden convocar a cargos en el sector a oficiales que fueron pasaron al retiro en forma extraordinaria.

Precisó, además, que, por primera vez, el Gobierno respetó el orden del escalafón que determinó la Comisión de Asensos en la Policía. “Eso es respetar a la Policía”, afirmó.