Saca sucesión intestada en 30 días y hereden ya

¿NO DEJÓ TESTAMENTO? APRENDE CÓMO GESTIONAR TU HERENCIA EN FORMA RÁPIDA

Cuando una persona de nuestro círculo familiar íntimo, llámese hogar, fallece sin dejar constancia de su voluntad sobre lo que se hará con sus bienes tras su partida (sin testamento que lo avale), es cuando aparece la figura de la sucesión intestada para que se proceda con el reparto de los mismos entre quienes se consideren con el derecho de ser sus herederos.

Este trámite no requiere de tantos pasos y lo puedes realizar en dos pasos: obtener un acta notarial o sentencia en una notaría o juzgado y hacer la inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). También es conocida como declaratoria de herederos.

¿Para qué sirve una sucesión intestada?

La sucesión intestada es un documento emitido por un juez o notario que sirve para designar herederos legales en caso no exista un testamento o éste haya sido declarado inválido. Un testamento puede declararse nulo cuando no cumple una serie de requisitos o ha sido realizado por personas no hábiles.

¿Quiénes pueden pedir la sucesión intestada?

La sucesión intestada puede ser solicitada y tramitada por todas las personas que consideren que tienen derecho a heredar. La solicitud que se presente ante el notario o juez, debe contener a todos los posibles herederos. En este caso:

Cónyuge

Conviviente

Hijos

Padres

Requisitos para hacer una sucesión intestada

Si se considera tener derecho a la herencia de bienes o patrimonio de una persona que falleció sin dejar un testamento, puede acudir a una notaría autorizada o a un juzgado e iniciar el trámite.

Documentos:

Solicitud de sucesión intestada, la cual debe llevar la firma de todos quienes desean ser considerados herederos y estar autorizada por un abogado.

Partida de defunción del titular o propietario de los bienes.

Documentos para acreditar vínculo: partida de matrimonio o certificado de unión de hecho y las partidas de nacimiento de los hijos.

Certificado negativo de sucesión intestada expedida por la Sunarp. (Acredita que no hay ninguna inscripción o trámite en curso sobre una sucesión).

Certificado negativo de testamento emitido por Sunarp. (Acredita que no hay ninguna inscripción o trámite en curso de un testamento).

DNI de los solicitantes y pasar el control biométrico.

¿Cómo solicitar un certificado negativo o positivo de sucesión intestada?

Para solicitar tu certificado negativo o positivo de sucesión intestada en Perú, debes seguir una serie de pasos sencillos, te contamos cuáles son, a continuación:

Ingresa a la página web de la SUNARP, inicia sesión con tu usuario y contraseña al Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL). En caso no tengas una cuenta, puedes registrarte de manera gratuita.

Haz clic en la opción “solicitar publicidad certificada”.

Selecciona el botón: «Registro de personas naturales».

Selecciona la opción certificado positivo o negativo de sucesión intestada y dale clic a solicitar.

Completa los datos de la persona que saldrá en el certificado.

Realiza el pago de la tasa con tarjeta de débito o crédito por un monto de S/ 11.

Finalmente, podrás visualizar el recibo con el detalle del pago respectivo. El documento será enviado a tu correo en un plazo máximo de 3 días hábiles. No olvides tener el código de verificación que se encuentra en el estado de solicitud de publicidad para poder descargarlo.

Leer también [Zanubis, el troyano peruano que suplanta apps bancarias y roba dinero]

¿Cómo solicitar un certificado negativo o positivo de testamentos?

El proceso es el mismo al del certificado de sucesión intestada, la única diferencia radica en que, al momento de seleccionar «Tipo de Servicio», debes elegir la opción «Certificado positivo o negativo de testamentos».

Paso a paso

– Una vez presentados los documento, en el transcurso del proceso de declaratoria de herederos, el notario o el juez deberá solicitar la publicación del trámite de sucesión intestada en el diario oficial El Peruano u otro de circulación nacional, para que las personas que también se consideren con derecho a heredar puedan manifestar su deseo de ser incluidos en la sucesión.

Una vez emitida el acta notarial o judicial, que declara a los herederos, se deberá inscribir la sucesión intestada en el registro correspondiente de la Sunarp. Para ello, se debe presentar el formato de solicitud de inscripción y el acta notarial o judicial de sucesión intestada.

La tasa registral por la calificación de inscripción de la sucesión intestada es de S/20.

El plazo para la inscripción de la sucesión intestada es de 48 horas.

¿Cuánto dura el trámite de sucesión intestada?

El trámite puede demorar un promedio de un mes a mes y medio. Luego de los primeros 15 días, el notario procede a declarar herederos a los que han acreditado su vínculo con el causante y extiende un acta notarial. Listo, a hacer tus papeles ya.

Leer también: