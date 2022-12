Ruta ampliada del metropolitano operará desde abril del 2023

La ampliación del metropolitano hasta Carabayllo ya está culminada, sin embargo, tienen hasta abril del 2023 para ponerla en funcionamiento

La infraestructura vial de la ampliación del metropolitano hasta Carabayllo ya se encuentra culminada, así lo aseguró el alcalde de Lima, Miguel Romero. Cabe resaltar que esta obra comenzó a operar desde febrero del 2021.

A pesar de que la obra ya está “lista”, la operación de este nuevo trayecto de 10.2 kilómetros seguirá sin funcionar hasta abril del próximo año, y eso sucederá cuando el municipio de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se pongan de acuerdo.

Asimismo, Romero señaló que el patio taller y las 17 nuevas estaciones, a nivel de obra física, están concluidas; mientras que el terminal Chimpu Ocllo tendrá listos sus acabados y accesos en estos días.

Después de terminar la infraestructura vial se empezará la etapa de pruebas y recepción, siendo abril del 2023 el plazo máximo de entrega del proyecto a la Autoridad de Transporte Urbano, así lo indicó el alcalde de Lima.

A inicios de noviembre, la ATU de Lima y Callao advirtió deficiencias que debía subsanar la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), entidad de la comuna de Lima a cargo del proyecto.

“No podemos recibir una obra que no esté concluida y que no esté funcionando. La ciudad no merece obras que se conviertan en elefantes blancos”, aseguró la representante de la ATU, Killa Miranda.

“Nosotros, como municipalidad de Lima, nos hemos encargado de la infraestructura; ahora la operatividad le corresponde a la ATU, pero estimamos que pueda ponerla en funcionamiento en 3 o 4 meses”, comenta el burgomaestre.

DESACUERDOS

Cuando las condiciones de operatividad estén garantizadas, habrá una marcha blanca y la ATU verá que esté funcionando como debe de ser para poder aceptar el proyecto y usarlo, expresó Romero.

“Tras las pruebas con buses, hemos ensanchado algunas partes de la vía, se han mejorado las entradas de las estaciones para el correcto acoplamiento de los buses con las puertas de los embarques y se están culminando acabados, como remaches de soldadura en rejas o tarrajeos en algunas zonas. La constructora tiene hasta abril para levantar las observaciones”, explicó el vocero de EMAPE.

