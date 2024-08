Las fuerzas ucranianas avanzan en la región fronteriza, provocando la evacuación de miles de personas en Bélgorod y Kursk.

En medio de una escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Moscú ordenó el lunes la evacuación de los habitantes del distrito de Krásnaya Yaruga, en la región de Bélgorod, debido a la intensificación de la ofensiva ucraniana. Esta decisión se tomó como respuesta a una incursión sin precedentes de las fuerzas ucranianas en la región vecina de Kursk, lo que ha generado alarma en las autoridades rusas y la población local.

Viacheslav Gladkov, gobernador de Bélgorod, anunció la evacuación en un mensaje difundido a través de Telegram, destacando la presencia de actividades enemigas en la frontera del distrito de Krásnaya Yaruga. “Por la seguridad de la vida y la salud de nuestra población, estamos comenzando a trasladar a los habitantes”, declaró Gladkov. Según cifras oficiales, el distrito afectado alberga a unas 14,000 personas.

La región de Bélgorod, que limita con Kursk, ha sido blanco frecuente de bombardeos y ataques con drones por parte de Ucrania en las últimas semanas. Estos ataques han sido descritos por Kiev como represalias a la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022. Las autoridades rusas han movilizado autobuses para evacuar a aquellos residentes que puedan llegar a los puntos de recogida establecidos en las aldeas de Dolguie Budi y Bushmeno, en el distrito de Obianski.

Mientras tanto, en Kursk, la situación es igualmente grave. Las autoridades locales han instado a los residentes del distrito de Belovski a trasladarse a áreas más seguras, en lo que marca una semana desde que comenzó la incursión ucraniana. Según informes, miles de soldados ucranianos participan en esta ofensiva, la más significativa desde el inicio del conflicto.

En respuesta a la creciente tensión, China ha hecho un llamado a la desescalada. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a todas las partes involucradas a seguir tres principios: no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y no avivar el fuego del enfrentamiento. Pekín, que se presenta como un mediador neutral, ha reiterado su compromiso de mantener la comunicación con la comunidad internacional para promover una solución política al conflicto. Sin embargo, aunque China no ha brindado apoyo militar directo a ninguna de las partes, su estrecha relación con Rusia ha generado críticas por parte de la OTAN, que la acusa de ser un “facilitador decisivo” en la guerra.

El avance ucraniano en territorio ruso marca un punto de inflexión en el conflicto, que continúa escalando con consecuencias devastadoras para la población civil. Mientras tanto, las evacuaciones en Bélgorod y Kursk reflejan la gravedad de la situación en la frontera, donde la guerra sigue cobrándose un alto precio en términos de vidas humanas y estabilidad regional.