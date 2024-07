Rusia criticó duramente a la ceremonia de apertura de París 2024

La portavoz rusa criticó particularmente la presencia de ‘drag queens’ en un cuadro artístico de la ceremonia

Rusia, excluida de los Juegos Olímpicos de París 2024 por su ofensiva contra Ucrania, consideró este sábado que la ceremonia de apertura del evento deportivo fue un “fracaso masivo“. La portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, señaló en Telegram varios fallos de funcionamiento en el espectáculo, celebrado el viernes en el río Sena de la capital francesa.

Zajárova comentó que no tenía planeado ver la inauguración, pero después de ver las fotos, no pudo creer que no fueran falsas. La ceremonia no fue transmitida en directo por la televisión rusa.

Entre los problemas mencionados, citó el “colapso de los transportes” tras actos de sabotaje en la red ferroviaria francesa, y los “espectadores sentados durante horas bajo una lluvia intensa”. Criticó que los organizadores no pensaran en dispersar las nubes ni en instalar toldos, algo que en Rusia se hace enviando aviones para intentar romper las nubes antes de grandes eventos al aire libre.

Además, Zajárova comentó que el centro de París se había “transformado en un gueto para personas sin hogar” y que las “ratas inundaron las calles” de la capital.