Christofer Gonzáles fue presentado en el Sporting Cristal

El exjugador de Universitario dijo que viene a darlo todo por el club.

Christofer Gonzáles fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal. A inicios de año, en una de las movidas más importantes en el mercado de pases, Gonzáles se desvinculó del Al Adalah de Arabia Saudita para sumarse al proyecto de Universitario de Deportes. Su objetivo en ese momento era de pelear por el bicampeonato en el año de su centenario.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban en Ate. Canchita rescindió su contrato para quedar como agente libre, con la ilusión de buscar un nuevo club. Así pues, su pasado en el Rímac pesó en su decisión y no tardó en negociar con Sporting Cristal para concretar su regreso al equipo bajopontino con un acuerdo hasta diciembre del 2026.

De esta manera, durante su presentación en sociedad en este retorno a Sporting Cristal, Christofer Gonzales se mostró contento por esta vuelta y reafirmó sus ganas de jugar, que era algo que no venía haciendo en Universitario por decisión del comando técnico de Fabián Bustos. “Me siento feliz, emocionado de poder regresar a una institución que me dio todo. Hay que trabajar y disfrutar, que para eso he venido”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

“Canchita” evitó dar mayores detalles sobre cómo fue su último paso por la “U” y prefirió agradecer a Joel Raffo, presidente de la institución bajopontina, por la celeridad con la que se gestó su arribo al Rímac. “Ha sido muy emocionante poder tener la oportunidad de volver. Si bien se dio muy rápido, era un tema más tema personal que traté de desvincularme. Agradecer a Joel por la oportunidad. Ya conozco el club, a los compañeros. Sporting Cristal es una familia y los mejores años de mi vida los he pasado aquí. Físicamente me siento bien, hoy en día lo que quiero es jugar y disfrutar”, sostuvo Christofer Gonzáles.

Gonzáles hizo mucho hincapié en su deseo de retomar la actividad deportiva, ya que no juega desde el 28 de mayo, cuando fue expulsado en la derrota de los cremas a manos de Liga de Quito por la Copa Libertadores (2-0). “En realidad con muchas emociones encontradas, con lindas expectativas en el torneo. Primeramente jugar, lo que siempre he hecho es jugar y disfrutar. Sé que he venido a hacerlo y muy emocionado por eso”, agregó canchita.

Antes de marcharse a Arabia Saudita en julio del 2022, Christofer Gonzáles jugó tres temporadas y media en Sporting Cristal. Precisamente esto pesó mucho en su decisión de volver. “Estoy seguro, ha sido el sentimiento y el sentido de pertenencia que he tenido en el club, las cosas que he podido vivir y han sido muy emocionantes. Mi felicidad está por encima de todo, eso fue la parte fundamental de poder tomar esta decisión”, finalizó respectivamente.