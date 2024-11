Rodri habla sobre la ausencia del Real Madrid en la ceremonia del Balón de Oro

Rodri, el centrocampista español del Manchester City, confesó su asombro por el premio y habla sobre el Real Madrid.

El centrocampista español Rodrigo Hernández, Rodri, fue elegido ganador del Balón de Oro 2023, superando en votaciones a Vinícius Junior, el gran favorito. En una entrevista reciente con la revista France Football, Rodri expresó su asombro y satisfacción por recibir el galardón que reconoce al mejor jugador de la temporada. También compartió su opinión sobre la ausencia del Real Madrid en la ceremonia, un hecho que causó polémica.

Esta temporada ha sido la consagración de mi carrera

Rodri, pieza clave del Manchester City, relató lo que significó para él obtener el prestigioso Balón de Oro. «Fue increíble estar nominado el año anterior y finalizar en el quinto lugar; pensé que quizá sería mi única oportunidad«, comentó el jugador español. Añadió que, tras una temporada de éxito con su equipo y la victoria en la Eurocopa con España, sintió que estaba al máximo nivel de su carrera.

“Ganar el Balón de Oro entre tantos grandes jugadores es algo extraordinario. Tras lo que logramos con el City y el título de mejor jugador en la Eurocopa, siento que puedo sostener este nivel de juego«, agregó Rodri.

La polémica ausencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro

A pesar de tener varios jugadores nominados, el Real Madrid decidió no asistir a la ceremonia del Balón de Oro, lo cual fue notorio entre los invitados. Ante la situación, Rodri mencionó que, aunque hubiese preferido la presencia de todos los jugadores nominados, respeta las decisiones individuales.

«¿Que si hubiera querido ver a todos los nominados? Claro que sí. El Real Madrid, que fue el mejor equipo del año y tuvo al máximo goleador, no estuvo presente. Pero ellos toman sus propias decisiones. Personalmente, yo no habría actuado de la misma manera, pero respeto que cada uno actúe como quiera«, señaló el centrocampista del Manchester City.

Un ajustado triunfo sobre Vinícius Junior

France Football también reveló detalles de la votación, indicando que Rodri superó a Vinícius Junior por solo 41 puntos. Rodri confesó que, aunque creía que el brasileño tenía altas probabilidades de ganar, escuchar su propio nombre en la gala fue un momento muy especial. «Tenía muchas expectativas. Cuando George Weah pronunció mi nombre, no me lo podía creer. Miré a mi familia y a mis compañeros; fue un momento que no olvidaré”, concluyó.

El Balón de Oro 2023 consolida a Rodri como uno de los mejores futbolistas de la temporada, y sus declaraciones reflejan su gratitud por alcanzar este logro, además de su perspectiva sobre la controversia en torno a la gala.