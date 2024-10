Robo en casa del excomandante PNP Jorge Angulo en Surco: roban documentos y dispositivos electrónicos

La casa del excomandante general de la Policía, Jorge Angulo, fue asaltada en Surco. Los ladrones se llevaron objetos valiosos y documentos de procesos judiciales en curso.

El pasado viernes 25 de octubre, delincuentes irrumpieron en la vivienda del excomandante de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, ubicada en Surco. Los ladrones sustrajeron una computadora portátil, un celular y documentos importantes de procesos judiciales, además de varios objetos de valor sentimental.

Angulo calificó el incidente como “extraño”, señalando que otros objetos de valor no fueron sustraídos. «Con mis tantos años de experiencia como policía para mí es un robo muy extraño. No se han llevado ningún tipo de artefacto eléctrico que lo tenían prácticamente a la mano. Pero sí se han llevado mi celular, mi laptop, mis documentos personales de procesos que estoy llevando», afirmó Angulo a Canal N.

Sospechas sobre el momento del robo y antecedentes de seguimiento

Angulo indicó que no se encontró en Lima cuando ocurrieron los hechos y que fue su familia quien le notificó del robo. Ni él ni su esposa estaban presentes en el hogar, lo que sugiere que los ladrones aprovecharon la ausencia de los dueños para entrar.

Entre los documentos robados se incluyen materiales vinculados con ciertos testimonios del excomandante, aunque descartó haber recibido amenazas recientes. «No he sido amenazado, pero hay que tener en consideración que en una oportunidad he sido objeto de un seguimiento por parte de algunos agentes, que fue hace varios meses», aclaró Angulo. También agregó que no tiene conflictos con ninguna institución ni con el gobierno.

Investigación en curso

Las autoridades están realizando las diligencias necesarias para identificar huellas y recolectar pruebas en la vivienda. Se espera que la investigación avance y permita aclarar este incidente.