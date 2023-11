Reynoso: “Lo único que le pido a la gente es que vaya a alentar”

El técnico de la selección peruana habla antes del encuentro entre Perú y Venezuela en las eliminatorias

“Lo único que le pido a la gente es que mañana vaya a alentar” a la selección nacional hasta el último minuto del partido contra Venezuela, en el Estadio Nacional, expresó el pasado lunes el director técnico de la Blanquirroja, Juan Máximo Reynoso.

En la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra Venezuela, el controvertido entrenador, cuyo posible retiro del equipo nacional generó especulaciones en redes y medios todo el día, explicó que el apoyo de la afición impulsará a los jugadores a rendir a un nivel superior.

En cambio, señaló que si se ejerce presión sobre los jugadores desde el inicio del partido, es probable que la situación no sea favorable para nosotros como equipo local.

En el contexto actual, Perú se encuentra en la parte baja de las eliminatorias sudamericanas con apenas un punto en cinco partidos, mientras que Venezuela, sorprendentemente, ha acumulado 8 puntos y se sitúa en el cuarto lugar, con posibilidad de clasificar directamente al Mundial 2026.

Cuando se le preguntó sobre la situación difícil de la Blanquirroja y la insatisfacción expresada por muchos seguidores, Reynoso simplemente afirmó que habrá un cambio. “Esto va a cambiar con buen rendimiento y buenos resultados”, dijo el entrenador. “Yo lo que le pido a la gente es que mañana vaya a alentar hasta que el partido expire, porque eso hará que los jugadores den otras cosas. Que sea una fiesta y que los chicos muestren su mejor expresión con el aliento del público”.

Muchas preguntas de los periodistas se centraron en la posibilidad de su salida del equipo nacional debido a los pobres resultados y la insatisfacción de los aficionados. Sobre esto, Reynoso consideró que esas suposiciones son “leyendas urbanas”.

“Hace una semana decían que no me llevaba bien con los jugadores y eso se calmó. Ahora dicen que no me llevo bien los directivos (de la Federación Peruana de Fútbol) pero lo cierto es que nadie me ha pedido un acercamiento” para hablar sobre temas vinculados con la continuidad en la selección”, indicó.

Hasta diciembre del 2025

“Eso que me dices me sorprende”, dijo a un periodista. “Yo me veo en la Selección hasta diciembre del 2025, como dice mi contrato”.

Manifestó que no está al tanto de las redes sociales, donde los aficionados muestran su descontento con el bajo rendimiento del equipo bajo su dirección. Sin embargo, señaló que si algún patrocinador sugiere cambios, él es quien más anhela cambios en el fútbol peruano.

“Todos queremos un cambio que, en el corto y mediano plazo, genere mejores resultados y un jugador ‘marca Perú’. Ojalá que el mensaje del patrocinador vaya por ese lado, porque quiere decir que está llegando bien mi mensaje”, declaró Reynoso.

Finalmente, Reynoso confirmó que el defensor peruano-danés Oliver Sonne hará su debut hoy.

