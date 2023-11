¿Juan Reynoso se marchará luego del partido ante Venezuela?

Hay rumores sobre la posible partida del entrenador después del partido contra el equipo venezolano

El enfrentamiento de la selección peruana contra Venezuela el martes 21 de noviembre a las 21:00 horas se vuelve crucial para las aspiraciones del país en las Eliminatorias del Mundial 2022 y para el futuro del técnico Juan Reynoso en su cargo. A pesar de que hay voces que sugieren que la suerte del estratega ya está sellada, independientemente del resultado.

Las críticas hacia Reynoso han ido en aumento a medida que avanzan los partidos de la selección peruana en las clasificatorias, ya que el equipo no ha mostrado consistencia en su juego para respaldar una posible clasificación al Mundial 2026.

Con solo un empate en cinco partidos (contra Paraguay en Asunción) y cuatro derrotas (frente a Brasil, Chile, Argentina y Bolivia), Perú se encuentra en el último lugar con apenas 1 punto.

El partido contra Venezuela en la sexta jornada de las clasificatorias se vuelve crucial, ya que una victoria podría sacar al equipo de esa posición desfavorable. Además, está en juego la continuidad de Juan Reynoso al frente de la selección.

Aunque faltan horas para el encuentro, en redes sociales han surgido informaciones que sugieren que el partido contra Venezuela será el último dirigido por Reynoso en la selección peruana.

“La información que tengo es que el directorio (de la FPF) incluso quiso sacarlo el jueves, pero por temas de premura y lógica, se decidió que no. Habrá un directorio el miércoles pase lo que pase y tengo información de que la decisión ya está tomada”, indicó el periodista Koki Gonzáles en Latina TV.

Aunque por ahora son solo rumores, se han mencionado posibles candidatos para reemplazar a Juan Reynoso en su cargo. Entre los nombres que han salido a la luz destacan Jorge Sampaoli, Jorge Fossati y Ricardo Gareca.

Hasta diciembre del 2025

“Eso que me dices me sorprende”, dijo a un periodista. “Yo me veo en la Selección hasta diciembre del 2025, como dice mi contrato”.

Manifestó que no está al tanto de las redes sociales, donde los aficionados muestran su descontento con el bajo rendimiento del equipo bajo su dirección. Sin embargo, señaló que si algún patrocinador sugiere cambios, él es quien más anhela cambios en el fútbol peruano.

“Todos queremos un cambio que, en el corto y mediano plazo, genere mejores resultados y un jugador ‘marca Perú’. Ojalá que el mensaje del patrocinador vaya por ese lado, porque quiere decir que está llegando bien mi mensaje”, declaró Reynoso.

Finalmente, Reynoso confirmó que el defensor peruano-danés Oliver Sonne hará su debut mañana.

