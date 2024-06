Revelan fuerte conversación entre Valera y Fossati

La periodista deportiva, Talía Azcárate, impactó a los hinchas con fuerte revelación de la charla que sostuvieron Jorge Fossati y Álex Valera.

A pocos días del partido de la selección peruana ante El Salvador, un hecho ha desencadenado un sinfín de comentarios entre los aficionados. La comentarista deportiva Talía Azcárate reveló una conversación entre Jorge Fossati y Alex Valera que habría sido vital para dejar fuera al delantero de Universitario.

Durante el podcast “D&T” en el canal de Jesús Alzamora, la conductora de DirebcTV dio detalles de lo que venía viviendo Alex Valera con el conjunto crema. Ese sentir forzó a que el delantero hablara con Fossati, pidiéndole tiempo para poder reponerse al 100%.

Talía Azcárate detalla que, además de la presión de no marcar goles con Universitario, Valera entendió que no tendría oportunidad en la Bicolor. Por eso, habría pedido no ser llamado a los amistosos y la Copa América.

“Valera ha tenido una temporada con mucha presión con Universitario. Aparentemente habría conversado con Fossati para decirle que necesita tiempo para soltar todo ese proceso y que además sabía que no tenía demasiadas chances de tener minutos en la Copa América”, reveló Talía Azcárate.

Jean Ferrari habló sobre la no convocatoria de Alex Valera

“Desde el club sabemos que arrastra una molestia en la rodilla. Tras el partido en Quito (ante LDU por Copa Libertadores) esta lesión se agudizó. Más que eso no sabemos, (Jorge) Fossati sus motivos tendrá y él siempre quiere tener a su equipo al 100%”, fueron las palabras del administrador de Universitario, Jean Ferrari, a L1 MAX Radio.

¿Cuándo juegan Perú vs. El Salvador?

El segundo amistoso de la selección peruana previo a la Copa América será ante la selección centroamericana de El Salvador el próximo viernes 14 de junio. El compromiso se disputará a partir de las 8.30 p.m, 7.30 p.m. (hora peruana) y 6.30 p.m. (hora de El Salvador).

