Renato Tapia culpa a la FPF por su situación con la selección

Lozano aclaró que la decisión sobre la integración de Tapia a la selección recae en el seleccionador Jorge Fossati

El volante nacional Renato Tapia ha dejado en duda su participación en la Copa América 2024 al no viajar con la selección peruana a Estados Unidos. Tapia, de 28 años, expresó su preocupación por el riesgo de lesionarse durante el torneo, ya que su contrato con el Celta de Vigo termina el 30 de junio, dejándolo sin seguro médico.

Renato Tapia explicó su decisión a través de un comunicado en el que lamentó no poder acompañar a la selección: “Con mucho pesar les informo que no podré acompañar a la selección al viaje de Estados Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal profesional.”

Tapia añadió que había discutido su situación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) antes del amistoso contra Paraguay, esperando obtener un seguro de protección médica. Sin embargo, según Tapia, no recibió la garantía prometida:

“No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir.”

Lozano se defiende

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, se refirió al caso de Tapia, señalando que el 3 de junio habló con el jugador y le aseguró que tendría el apoyo de la federación.

“Hablé con Renato y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF. Necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados.”, aseguró.