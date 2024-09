Revelan audios donde se pone en evidencia ayudas ilegales a Keiko Fujimori

Durante el allanamiento a la oficina de la fiscal superior, se descubrieron dos audios que revelan conversaciones sobre la venta de exámenes en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Además, en estas grabaciones se menciona la posibilidad de brindar apoyo para archivar las investigaciones relacionadas con lavado de activos que involucran a Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori.

La fiscalía suprema especializada en casos de corrupción realizó una intervención en la oficina de la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur el 25 de septiembre, durante la cual se hallaron dos grabaciones en un USB que contienen audios y videos. Estas grabaciones de audios presuntamente evidencian actos de corrupción relacionados con los exámenes de ascenso en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y en las investigaciones por lavado de activos que la fiscalía lleva a cabo contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el ex secretario general del partido, Joaquín Ramírez, actual alcalde de Cajamarca.

El personal de la fiscalía ha transcrito las conversaciones de estas grabaciones, las cuales se han incorporado a la resolución de formalización de la investigación preparatoria y al pedido de prisión preventiva presentado al juez supremo Juan Carlos Checkley contra Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado “Chibolín” y Augusto Javier Miu Lei. El material, que se encuentra en formato MP4 y está en cadena de custodia, fue recuperado del despacho de Peralta, quien pertenece a la Tercer Fiscalía Superior Nacional Especializada.

Las transcripciones identifican con claridad la voz de la fiscal Peralta como la interlocutora femenina. Sin embargo, la Fiscalía no ha proporcionado detalles sobre las imágenes que podrían estar contenidas en el material audiovisual. En una conversación con La República, el juez supremo César San Martín expresó que no conoce a la fiscal Peralta y se mostró indignado por su mención en este contexto. Aclaró que no ha viajado a Estados Unidos en los últimos años y destacó que, durante el periodo de concurso mencionado, estuvo en Colombia y España, pero no en territorio estadounidense.

Este no es el primer vínculo que se establece entre el fiscal de lavado de activos y el caso “Cuellos Blancos del Puerto“. En un audio de Karem Roca relacionado con el ex presidente Martín Vizcarra, Villalta fue mencionado. Un testigo protegido declaró que entre diciembre de 2015 y enero de 2016, el fiscal superior le comentó que contaba con tres apoyos en el CNM, incluyendo al señor José Cavassa.

En una de las grabaciones, un hombre solicita a la fiscal Peralta ayuda para archivar la investigación contra Joaquín Ramírez. La fiscal se compromete a hablar con la fiscal Tania Liñán, quien lleva el caso, y le sugiere que podría también buscar ayuda para Keiko Fujimori para evitar la acumulación de casos. “Se le puede ayudar, pero escúchame, justo quiero hablar mañana con Tania Liñán porque quieren juntarlo todo y no conviene. (…) le voy a decir, mira oye, tú eres provisional, la Keiko te puede ayudar, mátalo eso aparte“, expresa la fiscal Peralta.