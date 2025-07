Reparación civil a Korina Rivadeneira por tocamientos indevidos

Korina Rivadeneira aseguró que dinero de la reparación civil será donado a «una institución que apoye a mujeres víctimas de violencia» tras ser víctima de tocamientos indebidos.

Korina Rivadeneira se pronunció tras conocerse la condena de dos años y seis meses de prisión suspendida del Poder Judicial contra Vajda Zoltan Attila, el bailarín húngaro que le realizó tocamientos indebidos durante una función del espectáculo Dioses del Circo: Virtuoso el último domingo 20 de julio.

Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo y actriz venezolana compartió un comunicado donde asegura que la sentencia contra el extranjero “no le trae paz” como muchas personas piensan.

Korina Rivadeneira aseguró que donará el dinero de 10 mil soles como pago de reparación civil que recibirá como parte de la sentencia de prisión suspendida impuesta contra el bailarín húngaro por tocamientos indebidos.

“Ese dinero no me hace sentir mejor, no borra lo vivido, no repara lo que me pasó, pero puede servir para algo. Por eso, junto a mi familia, hemos decidido donarlo a una institución que apoye a mujeres víctimas de violencia. Porque si esto puede ayudar a que alguien más reciba apoyo, contención o justicia, entonces vale la pena hacerlo”, expresó.

En otro momento, la modelo venezolana contó que pudo conocer que el ciudadano húngaro Vajda Zoltan Attila. Tiene una hija de 9 años y que desde que lo supo “no ha podido sacarla de su mente”.