Renato Tapia habla sobre su salida del Celta

El volante de la selección peruana, Renato Tapia, contó detalles sobre su salida del Celta y la molestia que tuvo con el club por decir que se fue por dinero

La temporada 2023/2024 marcó el cierre de la etapa de Renato Tapia en el Celta de Vigo. El mediocampista peruano llegó al club en 2020 y con esfuerzo logró un puesto en el once titular. Sin embargo, su salida no se dio en buenos términos: no se alcanzó un acuerdo de renovación, y Tapia quedó libre. La versión oficial del club indicó razones económicas, según comentó el técnico Claudio Giráldez en rueda de prensa. Meses después, Tapia dio su versión en una entrevista con La Voz de Galicia, antes del duelo de su actual equipo, el Leganés, contra el Celta.

“No sabría decir exactamente por qué se dio así, no fue algo que dependiera de mí. Se debería preguntar a él, ya que las cosas no ocurrieron como las mencionó”, declaró Tapia. En su explicación, el peruano detalló que en enero, bajo la dirección de Rafa Benítez, tenía protagonismo en el equipo. Sin embargo, luego se enteró en una rueda de prensa que el club no tenía intenciones de renovar su contrato, pese a que en un inicio le aseguraron lo contrario.

La incomodidad y decepción de Tapia con el manejo del club

Tapia expresó su frustración por la falta de claridad y por la imagen errónea que se proyectó sobre él: “Me dolió que no fueran sinceros. Hubiera sido mejor si me decían claramente la situación. Me sentí desvalorizado no solo como jugador, sino como persona”, confesó.

En su mensaje, dejó claro que el problema no fue el dinero ni un deseo de obtener un contrato más lucrativo, como se insinuó. El volante aseguró que siempre intentó ayudar y dar lo mejor de sí en el Celta y que le dolió la insinuación de que priorizaba lo económico: “No tengo rencor, sigo teniendo mucho cariño por el club y estaré siempre agradecido”.

Las dificultades para conseguir un nuevo equipo y su ausencia en la Copa América

La incertidumbre sobre su renovación con el Celta fue un factor clave para que Tapia demorara en encontrar equipo. “Quería quedarme en el Celta, nunca hablé con otro club porque esperaba una propuesta de ellos. Mi apego al club era emocional, no económico”, explicó. Este proceso, además, afectó su continuidad en la Selección Peruana, dejándolo fuera de la Copa América.

Renato también señaló que, tras varios años en la institución, pensó que recibiría un trato distinto. “No soy un jugador de 20 años que puede irse a cualquier equipo y empezar de nuevo. Me he ganado un respeto y esperaba que me valoraran en el club. Aunque me quedo con el aprecio de muchas personas dentro del Celta”, concluyó.

Renato Tapia ha pasado página y se prepara para un nuevo capítulo en su carrera con el Leganés, pero dejó en claro su desilusión con la falta de transparencia en el final de su historia con el Celta de Vigo.