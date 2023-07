Remedios naturales que contienen colágeno

El colágeno es una proteína fundamental para mantener el buen estado de la piel, las articulaciones, los huesos, los músculos, etc. Con los años, Esto es especialmente importante en el caso de las personas de edad más avanzada, pues la cantidad de colágeno en el organismo se reduce paulatinamente a medida que avanza la edad y el envejecimiento.

Para mantener el buen estado de la piel, las articulaciones, los huesos, los músculos, etc.

Cuando los niveles de colágeno no son óptimos, la salud de las articulaciones y músculos se vuelve deficiente. Por tanto, es indispensable consumir suficientes alimentos que tengan colágeno para que este proceso se ralentice.

Por otra parte, los beneficios del colágeno no se limitan a evitar problemas de salud. Tener niveles óptimos de esta proteína y consumir alimentos con colágeno contribuye a frenar el envejecimiento prematuro, ayuda a mejorar la salud y aspecto de la piel y puede contribuir a mejorar el desempeño de los deportistas.

¿CÓMO SE SI NECESITO COLÁGENO?

El estado de tu piel es un buen indicador para saber si sufres deficiencia de colágeno. La aparición de arrugas y la flacidez son una consecuencia directa de la pérdida de esta proteína.

La falta de colágeno se nota especialmente en los huesos y en las articulaciones, ya que suele provocar rigidez y dificultades en la movilidad, aumentando el riesgo de lesiones. Su déficit está relacionado con la pérdida de masa ósea, con la debilidad vascular y de otras zonas, como el pelo, los dientes y las uñas. También puedes sufrir problemas gastrointestinales por la misma razón.

ALGUNOS REMEDIOS O ALIMENTOS

Pescado

Es necesario hacer un apartado específico para el pescado, puesto que su alta concentración de omega 3, hace que los beneficios del colágeno natural se multipliquen, a la vez que contribuye a la desinflamación de la piel. Asimismo, también ayuda al mantenimiento de la salud de los huesos y articulaciones, al fomentar el aumento de la cantidad de calcio en el organismo.

Carnes rojas y pollo

La proteína animal es conocida por ser una de las mejores fuentes de colágeno. Las patas de pollo, manitas de cerdo, huesos y sesos son algunos de los alimentos de origen animal con mayor proporción de colágeno.

Huevo

El huevo es uno de los alimentos más ricos en nutrientes, y tiene un alto contenido de colágeno. De hecho, las membranas de la cáscara de huevo tienen una concentración bastante alta del mismo. Por otro lado, nutrientes como el azufre, aminoácidos, vitamina E y vitaminas del complejo B, también están presentes en los huevos, y todos ellos en conjunto también ayudan a que el cuerpo sea capaz de producir colágeno natural.

Arándanos

Los arándanos previenen la pérdida de colágeno. De esta forma su producción no se ve mermada con el tiempo. Te recomendamos consumir al menos una taza de arándanos cada semana. Puedes comerlas como prefieras, aunque lo mejor es en crudo ya sea en un batido o solas.

Huesos de animales y patas de pollo:

Parecen alimentos viejunos porque están asociados a los caldos de la cocina tradicional, muy grasa, que hoy en día ya no se estila. En la piel, tendones, cartílagos y huesos de los animales es donde se concentra más el colágeno, lo que no significa que tomándolo inmediatamente adquiramos colágeno nosotros también.

Los huesos de ternera o cerdo, por ejemplo, aportarán a la sopa todo su colágeno adquiriendo forma de gelatina con el calor. Este caldo, elaborado de manera lenta, resulta muy nutritivo, aunque bastante indigesto si no se acompaña de verduras, y además acumula un excesivo contenido en grasas animales.

Frutos secos

Los frutos secos, al igual que el pescado, tienen una alta concentración de ácidos grasos omega 3, 6 y 9, por lo que también estimulan la producción de colágeno. Los más recomendables son los piñones, nueces, cacahuetes, almendras y pistachos.

Vitamina C

La vitamina C es la más importante en la producción natural de colágeno. Esto se debe a que las fibras de colágeno requieren de una gran cantidad de vitamina C para formarse correctamente. Lo aconsejable es que tu dieta tenga una buena variedad de alimentos ricos en vitamina C o que tomes un suplemento diariamente. Si eliges el suplemento busca uno hecho a base de elementos naturales. En las tiendas naturistas es posible encontrar varias opciones, pero elige solo los que son libres de aditivos artificiales.

Ajo

El sulfuro que contiene el ajo favorece la producción de colágeno natural. De hecho, es muy común encontrar que el consumo de ajo elimina el dolor en las articulaciones. El ajo también contiene taurina que combate el daño en las fibras de colágeno. Esto significa que el colágeno que tienes es reparado y aumenta su vida útil dentro de tu cuerpo.

Frutas y verduras

Los más beneficiosos son los vegetales y frutas de pigmentación roja, como los pimientos rojos, cerezas, frambuesas o tomates, pues ayudan en la producción de colágeno.

En el caso de las frutas, son especialmente útiles aquellas ricas en vitamina C, como las fresas, el limón o la naranja, pues estimulan la creación de antioxidantes y colágeno, elementos que, en conjunto, ayudan al mantenimiento saludable de la piel. Cabe mencionar que las zanahorias también resultan muy beneficiosas, gracias a su alto contenido de vitamina A, el cual ayuda a equilibrar los niveles de elastina con los niveles de colágeno.