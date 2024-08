Reintegro 2: Fonavistas cobran desde S/ 100 a S/ 20 mil este mes

20 MIL BENEFICIARIOS ENTRE 75 Y 80 AÑOS, Y 70 MIL MAYORES DE 93 CONFORMAN GRUESO DEL PADRÓN

120,088 fonavistas entre 75 y 80 años conforman parte del padrón para REINTEGRO 2 a realizarse este agosto 2024, casi 56 mil ex aportantes aproximadamente de este sub grupo recibirán montos entre 4 mil y 5 mil soles en promedio. Si bien hay un mínimo de 100 soles, no habrá topes, y los pagos al igual que en Reintegro 1 podrían llegar hasta los 20 mil soles, hoy jueves se firmará la resolución administrativa y el padrón correspondiente de este segundo reintegro conformado por 207,470 beneficiarios, que empezará a pagarse el próximo jueves 29 de agosto.

BENEFICIARIOS VIVOS Y FALLECIDOS GRUPOS DE PAGO DEL 01 A LOS 19 MAYORES 75 Y MENORES DE 80 AÑOS

La mayor parte del REINTEGRO N° 2 está conformado por Fonavistas mayores de 75 años y menores de 80 que fueron parte de los grupos N°1 al 19, la totalidad de beneficiarios vivos y fallecidos en este rango es de 120,088 BENEFICIARIOS. También se ha anexado a los registrados en CONADIS, y con enfermedades graves y/o terminales y que pusieron en conocimiento su condición de salud a la Comisión Ad Hoc.

0 a 100 soles = 1,446 beneficiarios

100 a 500 soles = 10,668 beneficiarios

500 a 1,000 soles = 19,818 beneficiarios

1,000 a 2,000 soles = 11,370 beneficiarios

2,000 a 3,000 soles = 6,872 beneficiarios

3,000 a 4,000 soles = 8,403 beneficiarios

4,000 a 5,000 soles = 55,082 beneficiarios

5,000 a 6,000 soles = 4,463 beneficiarios

6,000 a 8,000 soles = 876 beneficiarios

8,000 a 10,000 soles = 464 beneficiarios

10,000 a 20,000 soles = 615 beneficiarios

A partir de 20,000 soles = 11 beneficiarios

Leer también [AFP 2024: ¿Quiénes pueden hacer una nueva solicitud hasta el 29 de agosto?]

FONAVISTAS DE 93 AÑOS A MÁS

Los lineamientos para el Reintegro 2 del Fonavi, tal como informó el presidente de la comisión Ad Hoc Luis Luzuriaga, incluye un padrón de aproximadamente 207, 500 fonavistas entre los que se encuentran mayores de 75 años (incluidos CONADIS y enfermedades terminales) y también los deudos de fonavistas que a la fecha tuvieran de 93 años a más y que son 69,608 BENEFICIARIOS

0 a 100 soles = 6,642 beneficiarios

100 a 500 soles = 29,022 beneficiarios

500 a 1,000 soles = 15,900 beneficiarios

1,000 a 2,000 soles = 2,752 beneficiarios

2,000 a 3,000 soles = 1,151 beneficiarios

3,000 a 4,000 soles = 2,292 beneficiarios

4,000 a 5,000 soles = 10,891 beneficiarios

5,000 a 6,000 soles = 622 beneficiarios

6,000 a 8,000 soles = 159 beneficiarios

8,000 a 10,000 soles = 70 beneficiarios

10,000 a 20,000 soles = 104 beneficiarios

A partir de 20,000 soles = 3 beneficiarios

“Este REINTEGRO 2 se hace con un corte de padrón al 20 de mayo, toda la información que hayan enviado los empleadores o que los fonavistas hayan acercado a la secretaría técnica fuera del 20 de mayo no se carga entonces eso es importante porque a la hora que van a cobrar si están conformes con lo que recibieron, si se les reconoció los periodos correctos, y se les reconoció sus aportaciones porque si ha habido información nueva que llegó pasado el 20 de mayo no va ser considerado en el pago, entonces hay que reclamar, por ejemplo, yo trabajé 15 años, pero me están pagando por 6, ¿qué pasó? Que el segundo empleador o tercer empleador que tuve recién me mandó la información pasada el 20 de mayo, ese periodo que yo labore en esa empresa no va ser considerado entonces yo tengo que tomar esa precaución, revisar y reclamar”, señaló Jorge Milla, miembro de la comisión Ad Hoc fonavi.

Leer también: