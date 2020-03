Reincorporación y devolución total para fonavistas excluidos

En Sesión Extraordinaria Comisión Ad Hoc acordó trabajar en corto plazo la ansiada reincorporación para fonavistas

La Comisión Ad Hoc, la única encargada de cumplir con la devolución de los aportes del FONAVI, acordó el último miércoles, en Sesión Extraordinaria, trabajar la reincorporación de los 340 mil fonavistas excluidos amparados por mandato de la vigente ley 29625, de tal forma que puedan cobrar sus aportes de manera completa al igual que lo harán aquellos ex aportantes que cobraron solo un adelanto.

Así lo informó Andrés Alcántara, presidente de la ANFPP, tras presentar una solicitud ante dicha Comisión Ad Hoc (de la cual también es miembro) para sesionar sobre varios puntos pendientes, siendo el principal la aprobación de la reincorporación, en principio, de 83 813 fonavistas que fueron excluidos de manera ilegal por el inconstitucional DS 016.

Alcántara, precisó que en torno a ello, durante la Sesión Extraordinaria, en presencia de todos los miembros, y ante el pedido de reincorporación, la Comisión acordó que se trabajarán todas las posibilidades para su implementación conforme a lo señalado en la ley 29625.

Como se sabe, dijo el presidente de la ANFPP, la citada ley, en su artículo 7, precisa sobre las modalidades de devolución y dentro de ellas figura la modalidad de devolución por compensación de deudas de vivienda, agua, luz, etc.

“Esto significa que si existen fonavistas que cancelaron sus préstamos, entonces les corresponde ser reincorporados y recibir su pago completo”, precisó.

Alcántara reiteró que la Comisión Ad Hoc no tiene ningún argumento para negarse a dicha reincorporación pues la inconstitucional norma 016 ya no existe y la única ley vigente (29625) así lo respalda; además también ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional (TC), no solo para la reincorporación (en un primer momento de más de 83 mil fonavistas hasta completar la cifra de los 340 mil que faltan), sino para que la devolución sea completa.