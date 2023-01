Rectora de UNMSM descarta renuncia tras intervención policial

Los maestros, alumnos y egresados de la emblemática casa de estudios exigen la va­cancia de la rectora Jeri Ramón, pues consideran ha abusado de su autoridad y no ha respetado la autonomía universitaria al autorizar el ingreso de los agentes con “argumentos fal­sos”, en medio del desalojo de manifestantes.

Sin embargo, Ramón descar­tó su renuncia. “No, yo no voy a poner mi cargo a disposición porque tengo que llevarlo a un Consejo y a una asamblea”, dijo. Asimismo, indicó que ella cree que las personas que están pidiendo su salida son azuzadas por grupos políticos que no la quieren ver a la cabeza de la UNMSM.

Por su parte, el abogado penalista Juan Peña señaló que la PNP actuó en el marco de la ley, ya que al tener una denuncia policial, la cual indicaba que se habían cometido delitos de usurpasión, tenían un caso de flagrancia por estar dentro de las primeras 48 horas