Rectora de San Marcos defiende ley que debilita a Sunedu

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, insistió en la defensa de la autógrafa de ley aprobada por el Congreso, que modifica el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Dijo no entender la razón por la cual el Ejecutivo observará la mencionada autógrafa de ley. Según refirió, “el problema no es la autonomía porque no se pelea por la autonomía“, ya que tanto la universidad pública como privada se rigen bajo sus estatutos, sino que el reclamo es por la composición de la Sunedu.

Leer también [Peruanos podrán retirar 100% del dinero de su CTS]

“Por qué se dice que se estaría yendo en contra si los componentes son los mismos. No entiendo por qué cuando se busca democratización con votación plural para que todos participen, se cuestiona”, aseveró.