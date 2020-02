Rechazan pedido para separar a juez de caso Keiko Fujimori

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada de Justicia rechazó otro pedido de recusación interpuesto contra el juez Víctor Zúñiga, quien ordenó la prisión preventiva por 15 meses de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Esta vez fue el abogado Edward García Navarro quien pidió el apartamiento del magistrado alegando que este había “adelantado opinión” en la resolución que ordenó la detención de Fujimori. García indicó que el juez “fijo posición” sobre su participación en la presunta organización criminal que habría encabezado el excandidata presidencial.

Para la sala, no obstante, el juez Zúñiga no ha vulnerado el principio de imparcialidad. “Las apreciaciones del juez expresador al resolver un requerimiento de prisión preventiva no pueden ser considerados como adelanto de opinión y no constituyen causal de recusación, por lo cual debe declararse improcedente la recusación interpuesta”, se lee en el documento.