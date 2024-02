Rafael Vela estaría coludido con Vladimir Cerrón

El cuestionado fiscal mantenía vínculos políticos, según Cerrón

El fiscal suspendido del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, está, nuevamente, en medio de una controversia después de ser acusado por Vladimir Cerrón, líder prófugo de Perú Libre. Cerrón afirmó, en un reciente post en su cuenta de X (exTwitter), que Vela mantuvo una reunión con él en el departamento de la congresista Ruth Luque.

Según Cerrón, en ese encuentro, Vela habría intentado chantajearlo y expresado su interés en ascender a fiscal supremo. Vela, por su parte, ha negado enérgicamente estas acusaciones, afirmando que nunca se ha reunido con Cerrón ni conoce a la legisladora Luque de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú.

Las declaraciones de Cerrón, realizadas el pasado lunes en su publicación en redes sociales, sugieren que la reunión con Vela ocurrió en el departamento de la congresista Luque.

“El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos, la reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre, entre junio-julio 2021. Según Villanueva, Vela quería ser Supremo; y Luque me pidió los cinco ministerios y el premierato para Verónika Mendoza. La oferta era archivar el caso de Dinámicos del Centro y Lavado de Activos. No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas”, se aprecia en el comunicado de Cerrón.

Lo sigue negando

Vela insistió en que todas sus acciones son, aparentemente, legales y procesales, y que cualquier relación con Cerrón fue únicamente en el contexto de su trabajo como fiscal. Además, lamenta que Cerrón haya optado por difamarlo en redes sociales en lugar de abordar el asunto de manera formal.

El fiscal suspendido espera que se aclare esta situación para poder restaurar su caída reputación y continuar con su trabajo. Hasta el momento, Cerrón no ha respondido públicamente a las negaciones de Vela.