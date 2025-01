Racing exige más dinero a Sporting Cristal por fichaje de Cabellos

Pese a que el volante se encuentra entrenando con los jugadores celestes, aún no ha sido oficializado y esto podría cambiar en los próximos días

Catriel Cabellos habría llegado a un acuerdo con Sporting Cristal, su equipo que tiene su carta pase Racing Club realizo un giro de 180 grados lo cual el equipo rímense no podría tener en su equipo al volante de la selección peruana. A pesar de que el futbolista de 20 años se encuentra entrenando en La Florida aun no se oficializo como jugador rímense.

Durante la gala de premiación de la Liga 1 2024, Catriel Cabellos subrayó en que, si bien se encuentra entrenando con los jugadores celestes, su futuro aun no esta definido y lo que hace pensar que existen cambios importantes en el acuerdo de Cristal y Racing Club y esto afectaría su situación con el club rímense.

De acuerdo con la información del periodista Paul Pérez, “El club de Avellaneda primero cambió la intención de res al final de temporada con un precio más bajo de lo establecido. Segundo, realizaron un ajuste salarial por el desembolso del dinero de la compra del 50% del pase del futbolista”, señalo el periodista deportivo.

Sporting Cristal llegó a un acuerdo con Racing Club y pagaría 500.000 dólares por la mitad del pase de Catriel Cabellos, pero en la Academia no se encuentran conforme con esta situación.

En la gala de premiación Catriel Cabellos dijo estar “Contento. En lo personal, fue un gran año para mí, estoy nominado a un premio que es muy importante para mí (jugador revelación). Me encontré un fútbol competitivo, no es solo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Física y mentalmente se preparan esos partidos”, señaló.

También se refirió sobre su futuro club “Estoy entrenando, estoy dando todo de mí y aún no sé mi futuro, no está definido, pero por ahora sigo acá en Lima. No sabría decir (fecha límite), pero sí hubo ofertas”, declaró.