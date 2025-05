Quiere darle un hijo a ‘foquita’

‘CHINITA’ SUEÑA CON SER MADRE Y VIVIR AL LADO DE EXPELOTERO GRONE

La relación sentimental entre la modelo Xiomy Kanashiro y el exfutbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán, se sigue consolidando. Una prueba de ello es las últimas publicaciones que han realizado en su cuenta de Instagram, donde la pareja se tomó una fotografía con el abuelo y tío de la ‘Chinita’ en un campo deportivo.

Esos momentos hacen que la exbailarina muestre una amplia sonrisa cada vez que le preguntan por la ‘Foquita’. A pesar de que reconoció que tiene planes a futuro con el exfutbolista de la selección peruana y Alianza Lima, descartó que hayan hablado de matrimonio, pero aseguró que sí lo ve como el futuro padre de sus hijos. “Yo creo que sí. No estaría con una persona, si no voy a hacer una familia más adelante, pero ahorita no es prioridad”.

“Creo que paso a pasito. Ahorita estamos muy bien, así que para adelante. Ahorita estamos en una etapa muy bonita, muy sana, con mucha comunicación. Cuidamos mucho la relación”, indicó Kanashiro a un programa de América Televisión.

La confesión de Xiomy no solo sorprendió a la prensa, sino que también provocó toda clase de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplauden su sinceridad y la apoyan en sus planes de maternidad, otros cuestionan el ritmo acelerado de la relación y la exposición mediática que ambos le han dado a su romance.

En paralelo a la noticia de su posible deseo de formar una familia, la relación entre Kanashiro y Farfán no ha estado exenta de controversias. Recientemente, la modelo enfrentó duras críticas en redes sociales relacionadas con su aspecto físico, específicamente por la forma de sus dedos de los pies, situación que afrontó con valentía y con el apoyo incondicional de Farfán, demostrando la solidez de su vínculo en medio de la exposición pública.