¿Que tipos de reclamo puedes presentar ante tu operadora?

¿TUS LLAMADAS SE ENTRECORTAN, LA NAVEGACIÓN ES LENTA O TE QUEDASTE SIN SERVICIO? HAZ ESTO YA

¡Atención! Si tus llamadas se entrecortan o se escuchan con ruido, la navegación de tu internet es muy lenta o simplemente te quedaste sin servicio, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) te explica sobre el tipo de reclamo que te corresponde presentar ante tu empresa operadora y los plazos de respuesta.

RECLAMO POR CALIDAD

Según el ente regulador, si cuentas con un servicio de telecomunicaciones, pero es deficiente, es decir, se brinda de manera inadecuada, el tipo de reclamo que debes presentar ante tu empresa operadora es por calidad. Un ejemplo es si tu servicio mostró lentitud durante el día.

Antes de proceder con el reclamo, previamente debes presentar un reporte por avería ante tu operadora, ya que servirá de evidencia para la presentación de tu reclamo. Si cumpliste con comunicar a la empresa, pero no obtuviste respuesta o solución, puedes iniciar el procedimiento del reclamo.

Una vez presentado el reclamo, la empresa tendrá tres días hábiles para resolver el reclamo y cinco días hábiles para notificar la resolución.

Si el reclamo sale a tu favor, la empresa debe realizar las pruebas de operatividad para tratar de solucionar los inconvenientes en tu servicio en el plazo máximo de 10 días hábiles en que se notifica la resolución. Sin embargo, no se realizan ajustes en el recibo, porque la deficiencia (intermitencia, llamadas entrecortadas, lentitud en la navegación, entre otros) no constituye una interrupción en el servicio.

RECLAMO POR FALTA DE SERVICIO

Si te encuentras imposibilitado de hacer uso del servicio por problemas relacionados con la interrupción, cortes o suspensión del servicio, te corresponde presentar un reclamo por falta de servicio.

Puedes presentar el reclamo mientras continúes con el problema y la empresa tendrá tres días hábiles para resolver tu reclamo y cinco días hábiles para notificar la resolución. De ser fundado el reclamo, se deben realizar ajustes en el recibo por el periodo en que no se contó con el servicio.

Para más información sobre tus servicios públicos de telecomunicaciones, puedes comunicarte con el OSIPTEL a través del FonoAyuda 1844 o el correo usuarios@osiptel.gob. pe. También puedes acudir de forma presencial a las oficinas regionales ubicadas en todo el territorio nacional.

Leer también [Lanzan software que ayuda a empresas con normas de sostenibilidad]

¿NO ESTÁS CONFORME CON TU PLAN ACTUAL DE TELEFONÍA? PUEDES MIGRAR DE PLAN O CAMBIAR DE EMPRESA OPERADORA

La migración y portabilidad numérica se pueden solicitar de manera presencial o virtual a través de cualquier canal de atención de las empresas operadoras.

Si los usuarios no están conformes con su plan actual de telefonía móvil o fija, pueden migrar a un plan menor dentro de su misma empresa o cambiar de empresa operadora, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Estos dos trámites son totalmente gratis y solo pueden ser realizados por el titular del servicio.

¿PERO DE QUÉ TRATAN ESTOS DOS TRÁMITES?

La migración es el derecho que tiene un usuario de cambiar de un plan tarifario a otro dentro de su misma empresa operadora. Se puede migrar no solo en la misma modalidad pospago o prepago, sino también de pospago a un prepago o control.

Entre los requisitos para solicitar la migración figuran que el usuario no cuente con el servicio suspendido o cortado por falta de pago, y elija un plan que se encuentre vigente. Por su parte, la empresa operadora debe responder de manera inmediata si procede o no el trámite o si necesita un plazo adicional para evaluar el caso, el cual no podrá exceder los tres días hábiles.

Luego de que se apruebe la solicitud, la migración se hace efectiva a partir del siguiente ciclo de facturación. Si el abonado no está conforme con su nuevo plan tarifario, puede regresar a su plan original antes de los 40 días hábiles.

En el caso de la portabilidad numérica, es el derecho que tiene un usuario a cambiarse de empresa operadora, conservando su mismo número telefónico, independientemente de la modalidad de pago contratado. Para realizar este trámite, el servicio debe encontrarse activo y sin ninguna deuda exigible respecto del último recibo.

Sobre los plazos, se realiza en un plazo máximo de 24 horas, incluyendo los domingos y feriados. En el caso de la telefonía fija, el plazo dependerá de la fecha de la instalación del servicio en la zona solicitada por el abonado. Al igual que en la migración, si después de que transcurre un tiempo el solicitante percibe que la nueva empresa no cumple con sus expectativas, puede volver a portar a otra empresa, luego de un mes.

Los trámites tanto para la solicitud de migración como para la portabilidad numérica del servicio fijo o móvil se pueden solicitar a través de los canales de atención establecidos de las operadoras, ya sean presenciales o virtuales.

Para mayor información, el OSIPTEL cuenta con diversos canales de atención, como la línea FonoAyuda 1844 y el formulario de consultas (https://www.osiptel.gob.pe/ portal-del-usuario/contactenos/formulario-de-consulta-y-orientacion-al-usuario/ ). También se puede acudir de forma presencial a las oficinas regionales ubicadas en todo el territorio nacional.