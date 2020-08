¿Que son los pies planos?

Una persona tiene pies planos cuando el arco de la parte interna del pie está aplanado, lo que hace que la planta del pie entera toque el suelo cuando la persona está de pie.

El pie plano es una afección frecuente que en general no causa dolor, y puede ocurrir cuando los arcos no se desarrollan durante la infancia. En otros casos, el pie plano se presenta después de una lesión o por el simple desgaste de la edad.

A veces, el pie plano contribuye a problemas en los tobillos y las rodillas porque la enfermedad puede alterar la alineación de las piernas. Si no sientes dolor, generalmente no es necesario que recibas tratamiento para el pie plano.

SÍNTOMAS

La mayoría de las personas no presentan signos o síntomas asociados con el pie plano. Sin embargo, algunas experimentan dolor de pie, en especial, en el talón o en la zona del arco. El dolor puede empeorar con la actividad. También puede producirse hinchazón a lo largo de la parte interna del tobillo.

CUÁNDO CONSULTAR AL MÉDICO

Habla con tu médico si tú o tu hijo tienen dolor de pie.

CAUSAS

El pie plano es normal en los bebés y niños pequeños, ya que el arco del pie todavía no ha desarrollado. En la mayoría de las personas, el arco se desarrolla durante la infancia, pero en algunas personas el arco nunca se forma. Se trata de una variación normal en el tipo de pie, y las personas que no tienen arco pueden tener problemas o no.

Algunos niños tienen un pie plano flexible, en el cual el arco es visible cuando el niño está sentado o en puntas de pie, pero desaparece cuando el niño está de pie. La mayoría de los niños superan el pie plano flexible sin problemas.

El arco también puede aplanarse con el paso del tiempo. Los años de desgaste pueden debilitar el tendón que se extiende a lo largo de la parte interna del tobillo y que ayuda a sostener el arco.

FACTORES DE RIESGO

Estos son algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir pie plano: