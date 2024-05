¿Qué hacer después de ponerte ácido hialurónico?

SI TE LO COLOCARON PARA BORRAR ARRUGAS, HAZ ESTO PARA MANTENER SUS EFECTOS

¿Conoces los cuidados que debes realizarte después del ácido hialurónico? Aquí te enseñamos cómo, pues como se sabe, todo tratamiento requiere de ciertos cuidados antes y después para que sea todo un éxito.

Si recientemente te has puesto ácido hialurónico, debes seguir estas indicaciones diarias que mejorarán el aspecto de tu piel y potenciarán los efectos de esta sustancia. El Men te enseña qué hacer.

¿POR QUÉ ES TAN BENEFICIOSO EL ÁCIDO HIALURÓNICO?

El ácido hialurónico es un componente que nuestra propia piel produce en los niveles necesarios hasta los 30 años, edad en que comienza a reducir la cantidad de producción.

Esto afecta a nuestra piel y comienzan a aparecer las primeras arrugas, que se acentúan con el paso de los años.

Por ello, es importante poner ácido hialurónico y recuperar los niveles que nuestra piel y rostro necesitan para mantener la flexibilidad, la hidratación, la luminosidad y el aspecto terso.

Uno de los tratamientos más efectivos y que incorpora ácido hialurónico es la redensificación, que corrige y previene el envejecimiento cutáneo. Lo hace activando las funciones de las células de la piel.

Se trata de un complejo dermorestructurante compuesto por 14 nutrientes más ácido hialurónico de alto peso molecular no reticulado, muy similar al que nuestro cuerpo produce, de ahí su eficacia.

La ventaja del ácido hialurónico no reticulado es que las moléculas de hilaurónico no se entrelazan entre sí, sino que se dejan libres para que no se aumente el volumen en la región sin más, sino que se haga porque actúan con captores de agua.

Realiza una acción reestructurante y provoca una regeneración celular, combatiendo el engrosamiento de la piel y consiguiendo un efecto lifting y firmeza.

Su efecto antioxidante combate el fotoenvejecimiento y responde a las tendencias actuales en el mercado de la estética.

No se relaciona solo con un tratamiento para personas que han superado los 30 años o que tienen pequeñas líneas de expresión, marcas o cicatrices que desean corregir, sino que es una gran opción para todas las edades.

Ayuda a prevenir estos signos de la edad, retrasándolos lo máximo posible. Además, mejora notablemente el aspecto de la piel, la luz y el tacto de la misma.

Leer también [Conoce los beneficios de consumir aguaymanto]

CONSEJOS PARA TENER EN CUENTA

Limpieza diaria

El protocolo a seguir comienza con una limpieza diaria. Esta es necesaria siempre, pero se vuelve una necesidad más estricta después de haberse realizado un tratamiento con ácido hialurónico.

Es importante mantener la zona libre de impurezas. Limpia la piel con un producto suave que humedezca la zona y que sea natural.

Protección solar

Si pasas mucho tiempo en el exterior, no olvides protegerte del sol, ya sea verano o invierno. Los rayos ultravioleta inciden en nuestro rostro, dañando la piel, y esta necesita cuidarse extremadamente después de haber inyectado ácido hialurónico.

Hidratación

Mantén tu rostro hidratado con una crema que nutra sin llegar a ser grasa. Si tienes la piel grasa, puedes utilizar un producto que hidrate y, a la vez, regule el sebo. Y si tienes la piel delicada, existen productos específicos para no dañar las pieles atópicas.

Si no sabes exactamente cuál es la tuya, aquí te explicamos todos los tipos de piel.

No toques la zona

Cuando vemos algo nuevo en nuestro cuerpo, tendemos a tocarlo y tocarlo. Y, precisamente, esto es lo que debes evitar cuando te realices el tratamiento. Espera a que la zona esté renovada cien por cien.

Evita Productos Con Alcohol

Tanto los cosméticos como las bebidas alcohólicas, al menos, durante los primeros días.

Rehúye al sol

Evita los rayos solares todo lo que puedas, así como los baños de vapor. Dúchate con agua templada para evitar el efecto sauna.

Duerme boca arriba

Y hazlo con la cabeza ligeramente elevada, esto favorecerá que la hinchazón que pueda aparecer vaya bajando. El cuerpo te lo pedirá, ya que sentirás pequeñas molestias debido a que la zona estará inflamada.

No realices ejercicio físico intenso

Recuerda que con la actividad nuestro cuerpo se inflama y no es recomendable que esa zona se inflame más de lo debido. Así que, los primeros días tómatelos de descanso.

No te automediques

Simplemente, sigue los cuidados que te hayan indicado y tómate los medicamentos que te hayan prescrito.

Ten paciencia

Y actúa con calma, pues todo tratamiento tiene su proceso, y la impaciencia, en ocasiones, lo único que consigue es perjudicar el estado de salud. Normalmente, las infiltraciones de ácido hialurónico dan su resultado durante casi un año, dependiendo de cada persona. Si sigues al pie de la letra los cuidados y consejos, podrás alargar sus efectos.

Leer también: