Putin dicta nuevas advertencias a la OTAN

El presidente ruso amenazó hoy a los países pertenecientes de la OTAN en caso de que decidan dar luz verde a Ucrania en sus ataques

En respuesta a las últimas declaraciones de estos días del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la necesidad de permitir a Ucrania atacar de la misma manera a Rusia con armamento de origen occidental, Putin advirtió responderles con grandes consecuencias a los países que autoricen el decreto de Stoltenberg.

“Estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que, por regla general, se trata de Estados con territorios pequeños, pero densamente poblados, ese factor es el que deben tener en cuenta antes de hablar sobre el lanzamiento de ataques contra el interior de territorio ruso”.

“Esta constante escalada puede tener graves consecuencias y si esas graves consecuencias se hacen notar en Europa, ¿Cómo reaccionará Estados Unidos?”, “¿Acaso desean un conflicto global?”. dijo Putin en la rueda de prensa que se llevo a cabo en Tashkent, Uzbekistán.

El mandatario también subrayó que la elección de los objetivos sólo puede ser realizada por especialistas altamente cualificados y destacó que misiles de crucero Storm Shadow pueden recibir las instrucciones de vuelo sin contar con la presencia de los soldados ucranianos, a lo que recalcó que los objetivos se pueden introducir automáticamente en el caso de los ATACMS estadounidenses sobre la base de datos satelitales.

También subrayó que los objetivos se pueden introducir automáticamente en el caso de los ATACMS estadounidenses sobre la base de datos satelitales. Putin volvió a referirse a todos aquellos países que suministran a Ucrania con esos sistemas ofensivos. Para el dictador ruso estas misiones no preparan a los soldados ucranianos y cuestiona deliberadamente sobre como podría llegar a un acuerdo con estados unidos refiriéndose al tema de armamento estratégico a lo que el mismo se auto respondió diciendo que Rusia no tiene deseos de llegar a un acuerdo. La amenaza esta en el aire si los países que hasta ahora se han negado (Estados Unidos e Italia) deciden dar el si a Ucrania para deliberar su ataque con Rusia tendrán una respuesta destructiva. Aunque se sabe que Estados Unidos ya dijo que no cambiara de opinión. Por el momento Francia ha sido el primer país en apoyar que Ucrania se defienda.