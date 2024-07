Pumas considera transferencia de Piero Quispe

El volante peruano podría cambiar de equipo antes de completar su primera temporada en México, con un posible destino en la Liga Profesional Argentina.

El futuro de Piero Quispe podría tomar un nuevo rumbo en los próximos meses. A pesar de su reciente incorporación a Pumas UNAM de México tras coronarse campeón con Universitario de Deportes, el mediocampista de 22 años podría dejar el equipo felino. Su desempeño ha llamado la atención de un club de la Liga Profesional Argentina, lo que podría significar un cambio significativo en su carrera.

Según información difundida en medios argentinos, Talleres de Córdoba está interesado en fichar a Quispe. El periodista Nahuel Ferreira, citando a Javier Flores, señaló que el club argentino ha mostrado un fuerte interés en el volante peruano. Pumas UNAM, por su parte, estaría dispuesto a considerar ofertas por Quispe, abriendo la puerta a una posible transferencia.

Quispe, que llegó a Pumas al inicio del Torneo Clausura, ha tenido una presencia destacada, aunque no constante en el equipo titular. Su habilidad en el campo le ha ganado elogios de los aficionados, aunque todavía no ha logrado afianzarse como pieza clave en el esquema del entrenador. A pesar de ello, su talento ha sido suficiente para captar la atención de Talleres, que ya había mostrado interés en él anteriormente, aunque no pudo concretar el fichaje debido a restricciones de cupos para jugadores extranjeros.

Lea también: https://elmen.pe/paris-2024-estos-son-los-26-peruanos-que-estaran-en-los-jj-oo/

El pasado fin de semana, Quispe participó en el empate entre Pumas UNAM y Santos Laguna por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2024/25. Ingresó al campo en el minuto 80, sustituyendo a Suárez, pero tuvo poca incidencia en un partido que ya estaba definido.

Desde su llegada a México, Quispe ha jugado 11 partidos oficiales con Pumas, acumulando 748 minutos y anotando un gol. Su participación ha sido crucial en la clasificación del equipo a los play-in de la liguilla de la Liga MX, aunque no lograron avanzar más allá de esa fase.

Pumas UNAM pagó 2 millones de dólares por el traspaso de Quispe desde Universitario de Deportes, firmando un contrato por cuatro temporadas. Actualmente, el valor de mercado del jugador, según el portal Transfermarkt, es de 1,80 millones de euros, la cifra más alta de su carrera hasta ahora.

El interés de Talleres de Córdoba representa una oportunidad para Quispe de continuar su desarrollo en un nuevo entorno competitivo. Mientras tanto, los seguidores de Pumas estarán atentos a las decisiones del club respecto al futuro del talentoso mediocampista peruano.